Болгария отменяет чрезвычайный режим, введенный из-за COVID-19

"Правительство не будет продлевать введенный в стране режим ЧЭС. Начиная с 1 апреля отменяются временные противоэпидемические меры на территории страны, в частности обязательное ношение защитных масок в закрытых общественных местах, соблюдение физической дистанции, ограничение количества лиц, которые могут посещать массовые мероприятия, ограничения для студентов высших учебных заведений, требование к работодателям по дистанционной работе сотрудников и другие. Но жизнь после пандемии не будет такой же, как прежде. Возвращение к нормальности будет относительным. Каждый пятый переболевший страдает постковидным синдромом, многие страдают депрессией и повышенной тревожностью, долгосрочные последствия в сфере образования будут преодолеваться в течение несколько нет",