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2 часа назад

Болгария с начала апреля отменяет чрезвычайный режим, введенный из-за COVID-19

ТАССТАССиещё 1

Власти Болгарии с 1 апреля отменяют режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации (ЧЭС), введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщила на пресс-конференции министр здравоохранения Асена Сербезова.

Болгария отменяет чрезвычайный режим, введенный из-за COVID-19
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Правительство не будет продлевать введенный в стране режим ЧЭС. Начиная с 1 апреля отменяются временные противоэпидемические меры на территории страны, в частности обязательное ношение защитных масок в закрытых общественных местах, соблюдение физической дистанции, ограничение количества лиц, которые могут посещать массовые мероприятия, ограничения для студентов высших учебных заведений, требование к работодателям по дистанционной работе сотрудников и другие. Но жизнь после пандемии не будет такой же, как прежде. Возвращение к нормальности будет относительным. Каждый пятый переболевший страдает постковидным синдромом, многие страдают депрессией и повышенной тревожностью, долгосрочные последствия в сфере образования будут преодолеваться в течение несколько нет",

- отметила министр.

Несмотря на отмену ограничений главный санитарный врач страны Ангел Кунчев настоятельно рекомендовал соблюдать физическую дистанцию, использовать защитные маски в общественном транспорте и местах массового скопления людей, использовать дезинфицирующие препараты.

В Болгарии продолжается устойчивое снижение числа заразившихся коронавирусом, за последние сутки было выявлено 1 698 новых случая заболевания. На данный момент в стране ковидом болеет 187 031 человек. За последние 24 часа умерли 18 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 36 498. На лечении в больницах находятся 1 971 пациент, в том числе 217 в отделениях интенсивной терапии.

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