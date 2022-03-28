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48 минут назад

В Таиланде задумали смягчить правила въезда для туристов

Lenta.ruLenta.ru

Власти Таиланда задумали отменить схему Test&Go и ThaiPass к 1 июня. Об этом пишет Bangkok Post.

В Таиланде задумали смягчить правила въезда для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам министра туризма и спорта страны Пхипхата Ратчакитпракана, правила въезда смягчат в случае отсутствия всплеска заболеваемости COVID-19. Также отмечается, что снятие ограничений зависит от эпидемиологической ситуации после фестиваля Сонгкран, который пройдет в Таиланде в середине апреля.

«Когда Таиланд открыл границы в прошлом году, он был похож на резвого кролика, бегущего очень быстро. Мы не можем позволить себе отстать, поскольку многие страны свободно пускают туристов и имеют меньше ограничений, чем мы»,

— добавил Ратчакитпракан.

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