Назван альтернативный способ добраться до Турции и Египта

Российским туристам назвали еще один способ добраться до курортов Турции и Египта — с пересадкой через аэропорты Казахстана. Такую альтернативу предложили специалисты TourDom.ru.
Отмечается, что способ подойдет жителям соседних с Казахстаном российских регионов. Так, после планируемого снятия всех ограничений на пересечение сухопутной границы с азиатским государством отечественные туристы смогут добраться до казахских аэропортов наземным транспортом и вылететь оттуда на египетские или турецкие курорты. Например, из Нур-Султана выполняются рейсы в Анталью, с 1 июня планируется программа в Шарм-эль-Шейх. Из Костаная с 24 мая можно будет отправиться в Анталью, из Актобе — в Шарм-эль-Шейх и Анталью.
«Трансфер на машине или автобусе, например, от Оренбурга до Актобе займет шесть часов, от Челябинска до Костаная — 7-8 часов»,
— уточнили в TourDom.ru.
По мнению экспертов туристического рынка, маршрутом могут заинтересоваться уральские туристы, однако из-за долгого трансфера способ не подойдет путешественникам с детьми.