Назван альтернативный способ добраться до Турции и Египта

Отмечается, что способ подойдет жителям соседних с Казахстаном российских регионов. Так, после планируемого снятия всех ограничений на пересечение сухопутной границы с азиатским государством отечественные туристы смогут добраться до казахских аэропортов наземным транспортом и вылететь оттуда на египетские или турецкие курорты. Например, из Нур-Султана выполняются рейсы в Анталью, с 1 июня планируется программа в Шарм-эль-Шейх. Из Костаная с 24 мая можно будет отправиться в Анталью, из Актобе — в Шарм-эль-Шейх и Анталью.