Блогер показал, как к россиянам относятся в Сербии: видео

Пользователь TikTok @meowkiskaaa рассказал и показал, как в Сербии относятся к приезжим россиянам. Ролик набрал 3,2 млн просмотров и 340 тысяч лайков. На видео пользователь пояснил, что у него не работала карточка, и продавщица угостила его завтраком. В благодарность пользователь купил женщине цветы.

@meowkiskaaa подписал ролик: «Ездил на вечное дерби в Белград и был очень удивлен отношением местных. На футбол я тоже попал бесплатно».

Пользователь также поделился местом, где работает добрая продавщица.

«Белград. Улица доктор Милютин Ивкович 2. Если кто из русских захочет навестить эту прекрасную женщину. Это совсем рядом со стадионом Райко Митич».

В комментариях отметили, что в Сербии россиян любят чуть ли не больше, чем в самой России.

«Мамочка — она и в Сербии мамочка. Здоровья сербской мамочке!»;

«У человека с большим сердцем — нет национальности. Мир всем»;

«Сербы — наши братья и сестры»;

«Пусть у этой доброй женщины все будет хорошо. Здоровья ей огромного. Братья, спасибо вам».

«Ай, какое доброе видео. Так приятно стало на душе. Захотелось и автора обнять и эту милую женщину. Храни вас господь, добрые люди».