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1 час назад

Россиянин застрял в Египте почти на месяц и описал опыт словом «кайфуем»

Lenta.ruLenta.ru

Российский турист, вынужденно застрявший из-за отмены рейсов в Египте, назвал плюсы своего положения. Об этом он рассказал изданию Ura.ru.

Россиянин застрял в Египте и описал опыт словом «кайфуем»
Фото: Дмитрий Коротаев / КоммерсантъДмитрий Коротаев / Коммерсантъ

По словам жителя Екатеринбурга, он находится в Шарм-эш-Шейхе почти месяц — его отдых начался 1 марта. После отмены обратного рейса туроператор предоставил ему бесплатное проживание в отеле и питание. Мужчина заметил, что люди на курорте стали меньше ругаться и уже смирились с ситуацией.

«Денег в принципе не надо, но на пиво в супермаркетах обмениваем рубли, курс конский. Море — огонь, погода — жара, кайфуем!» — описал свой опыт путешественник.

Собеседник издания добавил, что в отеле стало гораздо меньше людей — почти все организованные туристы вернулись домой. Его обратный рейс предварительно назначен на 28 марта.

Ранее в марте россиянин, который застрял на Кубе с маленьким ребенком, рассказал о сложностях возвращения на родину. Мужчина признался, что ему пришлось переехать в бюджетный отель, а наличных денег у него осталось на семь дней.

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