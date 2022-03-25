Как сейчас выехать в Финляндию или вернуться в Россию

После прекращения движения поездов «Аллегро» по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки и отмены авиасообщения со страной единственным возможным способом добраться из России в Финляндию на общественном транспорте останется автобус.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

На данный момент в Хельсинки можно уехать автобусами компаний Ecolines и LuxExpress. Стоимость билетов на рейс LuxExpress в один конец – 32 евро, выезд из Санкт-Петербурга в 6 ч утра. Обратный рейс отправляется в 16:15. Автобусы ходят в ежедневном режиме.

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Ecolines также возит пассажиров ежедневно, выезд из Санкт-Петербурга в 06:45. Стоимость поездки one way – 3900 руб.

В дороге пассажирам придется провести около 8 часов, обратная дорога займет немного меньше времени. Кроме того, автобус останавливается на границе, где с увеличением трафика могут быть очереди и дополнительные задержки.

С туристическими целями въезд для россиян по-прежнему невозможен. Согласно информации, размещенной на сайте финской пограничной службы, к допустимым основаниям для въезда относятся рабочие цели, дипломатические, неотложные семейные дела, а также поездки граждан с видом на жительство в Финляндии.

При въезде из России как из «страны высокого риска» по коронавирусу нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 ч до поездки, или антиген-тест, проведенный не ранее чем за 48 ч до поездки. Либо справку о перенесенном заболевании. После прибытия в страну пассажиры должны сдать второй анализ на COVID-19. Не сдают тест люди, имеющие сертификат ЕС о вакцинации.

Специалисты отмечают, что отмена поездов в Финляндию на организованный туризм никак не повлияет. «Аллегро» последнее время был востребован только у людей, отправляющихся в страну с личными целями.

«Это были не туристические поездки, а личные, по бизнесу, по учебе, медицинские, – комментирует Сергей Войтович, руководитель туроператора “Свой ТС”. – Для определенных категорий россиян это было единственное удобное и не очень дорогое направление для поездок в Европу».