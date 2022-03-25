150 тысяч за однушку: что ждет русских в Армении

Приехавшие в Армению россияне пожаловались на резко выросшие цены на съемное жилье в Ереване. Месячный платеж за однокомнатную квартиру в некоторых районах вырос до 150 тысяч рублей. Подробнее - в материале "Рамблера".

Как пишут пользователи в соцсетях, в городе не удается найти ничего дешевле 1000 долларов (более 98 тысяч рублей). Рост цен связывают с высоким спросом на аренду квартир в Армении со стороны граждан России:

"В Ереване из-за количества русских аренда квартир подросла до 1-1,5к$ в мес. Курс армянского драма привязан к доллару";

"150 000 рублей аренда однушки в Ереване — выезжаю немедленно!";

"В Малом центре стоимость двухкомнатной квартиры сейчас колеблется между 800 и 1000 долларов. Если вам не принципиально быть в самом центре города, то можете выбрать пределы Большого центра. Там цены — 500-600 долларов. На окраинах можно снять за 200-400 долларов".

Скриншот сайта аренды жилья

На популярных сайтах аренды жилья цены на двухкомнатные квартиры в центре города достигают 380 тысяч рублей в месяц. Комнату с двуспальной кроватью и старым ремонтом в черте города предлагают за 61 тысячу рублей.

Airbnb