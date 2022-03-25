Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
34 минуты назад

150 тысяч за однушку: что ждет русских в Армении

Мира Маркина

Приехавшие в Армению россияне пожаловались на резко выросшие цены на съемное жилье в Ереване. Месячный платеж за однокомнатную квартиру в некоторых районах вырос до 150 тысяч рублей. Подробнее - в материале "Рамблера".

150 тысяч за однушку: что ждет русских в Армении
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как пишут пользователи в соцсетях, в городе не удается найти ничего дешевле 1000 долларов (более 98 тысяч рублей). Рост цен связывают с высоким спросом на аренду квартир в Армении со стороны граждан России:

"В Ереване из-за количества русских аренда квартир подросла до 1-1,5к$ в мес. Курс армянского драма привязан к доллару";

"150 000 рублей аренда однушки в Ереване — выезжаю немедленно!";

"В Малом центре стоимость двухкомнатной квартиры сейчас колеблется между 800 и 1000 долларов. Если вам не принципиально быть в самом центре города, то можете выбрать пределы Большого центра. Там цены — 500-600 долларов. На окраинах можно снять за 200-400 долларов".

Скриншот сайта аренды жилья

На популярных сайтах аренды жилья цены на двухкомнатные квартиры в центре города достигают 380 тысяч рублей в месяц. Комнату с двуспальной кроватью и старым ремонтом в черте города предлагают за 61 тысячу рублей.

Airbnb

Об аналогичной ситуации с долгосрочной арендой квартир рассказывают россияне, приехавшие в Тбилиси.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители