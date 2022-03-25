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1 час назад

Почему не стоит ехать в Дубай летом

Мария Каткова

Лето считается не самым лучшим периодом для отдыха в Дубае. Это связано с особенностями климата арабской страны, а также с религией, которую там исповедуют. О том, почему не стоит ездить в Дубай летом — в материале "Рамблера".

Почему не стоит ехать в Дубай летом
Фото: РамблерРамблер

Сезон с мая по октябрь считается низким и не туристическим в ОАЭ, поэтому туры туда могут привлечь вас низкими ценами, но не стоит рисковать.

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Температура и климат

Лето в Дубае длится круглый год, поэтому климатического лета для жителей ОАЭ не существует, хотя и температура может быть довольно высокой. Туристы, которые ездили летом в Дубай, говорят, что приходится передвигаться исключительно на машинах с кондиционером, а на пляжах можно встретить только самых отчаянных туристов. Дело в том, что лето в Дубае очень жаркое, и выдержит его не каждый. Да, все помещения там оборудованы кондиционерами, и если вы захотите поехать в торговый центр, вам даже не придется идти по жаре до метро, но искупаться в море или в бассейне вы точно н сможете, особенно в утреннее и дневное время.

Дождей летом в Дубае нет, но температура с июня по август не бывает ниже +30 градусов по Цельсию. Максимальные значения могут достигать +41 градус по Цельсию. И даже если вы захотите искупаться в море, чтобы освежиться, это вам не поможет. Температура воды летом здесь достигает +33 градуса по Цельсию в августе.

Многим туристам отдых в Дубае летом противопоказан из-за проблем со здоровьем. Если у вас есть проблемы с органами дыхания или с сердечно-сосудистой системой, это может быть опасно.

Рамадан

Иногда случается такое, что священный для мусульман месяц Рамадан выпадает на июнь или июль. В 2022 году он пройдет с апреля по май, поэтому бояться нечего. Однако если вы все-таки решитесь поехать в Дубай летом, стоит помнить, что это мусульманская страна, поэтому стоит проверить, не выпадает ли ваша поездка на эту традицию. Туристам во время Рамадана рекомендуется вести себя скромнее и одеваться соответствующе, чтобы не оскорбить религию страны, в которую вы прибыли. Кроме того, в Рамадан вы не сможете посетить мусульманские достопримечательности.

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