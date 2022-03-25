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55 минут назад

Россиянка посетила «райский» остров в Таиланде и назвала его главные минусы

Lenta.ruLenta.ru

Российская туристка дважды побывала на курорте Самуи в Таиланде, который называют «райским» островом, и перечислила главные разочарования от его посещения в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Россиянка назвала главные минусы «райского» острова в Таиланде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам автора, в последний раз она отдыхала на Самуи в течение месяца и арендовала машину, чтобы объехать все пляжи и осмотреть достопримечательности. Девушка призналась, что ей не удалось «проникнуться» островом ни после первой, ни после второй поездки.

«Про Самуи часто можно услышать, что здесь белоснежные пляжи, коралловые рифы, прозрачная бирюзовая вода. Но, объехав больше 20 пляжей острова, идеального мы так и не нашли»,

— написала путешественница. Минусами многих пляжей она также назвала мутную воду, каменистое дно и сильные отливы.

«Что касается достопримечательностей, с этим тоже беда»,

— пожаловалась автор блога.

Как рассказала туристка, на Самуи есть всего четыре знаковых объекта: камни «Бабушка и Дедушка», несколько водопадов, зоопарк Paradise Park и статуя «Большой Будда».

«Конечно, есть еще несколько храмов и смотровых площадок, но все это не впечатляет — однотипно и скучно»,

— уточнила она.

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