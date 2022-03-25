5 малоизвестных мест в Болгарии

Эта страна имеет богатую историю, фантастическую культуру, шикарный климат, тем не менее, об этом не знают и даже не задумываются 98 процентов людей на планете.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Только одна европейская страна не меняла своего названия с момента своего основания — Болгария. Кроме того, никому за всю историю не удалось захватить в бою болгарский флаг.

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Болгарский йогурт — очень популярный продукт в стране. Существует миф, что именно он играет решающую роль в долголетии болгар. Все дело в особых бактериях, присущих только этой земле.

Многие знают, что болгары имеют в виду «Да», когда мотают головой из стороны в сторону, а когда кивают, то хотят сказать: «Нет».

Итак, 5 удивительных мест в Болгарии, в которых мало кто был, а зря.

Несебр

В Болгарии есть по меньшей мере девять узнаваемых объектов наследия ЮНЕСКО, и Несебр является одним из них. Город датируется 323 годом до н. э., что делает его одним из старейших городов на Балканах. Из достопримечательностей, которые стоит посмотреть, отметим многочисленные руины древних церквей и крепостей. В этом прибрежном городе находится один из лучших пляжей в регионе.

Скалы и крепость Белоградчик

Расположенное в северо-западной части Болгарии, это скалистое образование имеет разные цвета от уровня земли до высоты 200 метров. Помимо того, что это туристический объект, они также охраняют городскую крепость, названную точно так же. В Белоградчике нет гидов, а автобусы отправляются отсюда только один раз в сутки. Помимо крепости, вы можете посетить единственную в городе пещеру Магура, чтобы увидеть доисторических людей и их произведения искусства.

Созополь

В этом старом городе есть все, что нужно для спокойного времяпрепровождения: удивительная улица, очаровательные природные тропинки и… свежие морепродукты. Лучшее время для посещения Созополя — сентябрь, когда проходит фестиваль искусств «Аполлония». Это очень популярное 10-дневное мероприятие для художников, сюда приезжают лучшие кинематографисты мира. Джаз, кинопоказы и короткие спектакли проходят ежедневно.

Велико Тырново

Этот единственный город в мире, построенный на трех холмах. На одном из них находится крепость Царавец, и ее огибает река Янтра. Это место когда-то было столицей Болгарии, здесь сочетается классическая и современная архитектура. Здесь можно приобрести сувениры и украшения ручной работы. Ближайший крупный город — столица страны София.

Евксиноградский дворец

Это настоящая королевская резиденция. Евксиноград, ранее служивший домом принцу Фердинанду, теперь превратился в изысканный королевский дворец с люстрами, залами, каминами. Он открыт для посетителей. Сегодня единственная доступная форма экскурсий здесь — частные экскурсии. За резиденцией раскинулся виноградник, где производится несколько видов вина. Из-за особой почвы или по другим неизвестным причинам белые вина, производимые на этом винограднике, признаны одними из лучших в стране.