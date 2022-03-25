Тонущая дорогая, которая дважды за сутки уходит под воду

Мир полон удивительных вещей, особенно если они касаются автомобильной промышленности и дорожной инфраструктуры. Во Франции есть дорога, которая 2 раза в сутки погружается в подводное пространство.

Фото: Car.ru Car.ru

Удивительные места окружают человека в разных уголках мира. Самые известные и популярные привлекают внимание туристов, но в тени остается большое количество уникальных явлений, и не только природных.

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Например, дорога Пассаж дю Гуа, которая соединяет собой островную часть и "большие земли" во Франции. Особенность трассы заключается даже не в том, что она проходит по воде. Большую часть времени дорога затоплена, поэтому пересекать ее можно только в определенные часы.

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Местные расценивают ее как часть инфраструктуры страны, но для туристов и путешественников это экстремальное развлечение. Данная трасса является одним из способов попасть с материка на остров Нуармутье. Как отмечают специалисты, 2 раза в сутки дорога полностью затапливается водой, и передвигаться по ней невозможно. На то, чтобы доехать на остров, отводится всего 2 часа в сутки. Всю остальную часть дня путь затоплен водой - это не 20-30 см, а 1-4 метра.

Находится дорога Пассаж дю Гуа в заливе, который расположен возле города Бовуар-сюр-Мер. Залив тоже представляет интерес у туристов, так как здесь расположено 2 течения противоположного направления - северное и южное. Именно в заливе оба течения сталкиваются. Такое природное явление стало причиной формирования песчаной отмели.

Направление существующей дороги сложилось уже в 18 веке. Но французы начали пользоваться ей для сообщения с островом только в 19. До этого времени в качестве средства передвижения использовали обычные лодки. Мощеная дорога на отмели образовалась не сразу. Интересно, что упоминание об этом проходе относится еще к ранним векам. В 843 году на острове держались военнопленные, количество которых постепенно сокращалось. Тогда люди думали, что покинуть остров можно только на лодках.

Расширением дороги начали заниматься в 1935 - 1939 годах. Когда прошло укрепление и модернизация, на участке могли проезжать 2 автомобиля. Лишь в 1971 году для сообщения с островом возвели стандартный мост. Несмотря на это, Пассаж дю Гуа не перестал привлекать к себе внимание. Подводная дорога на данный момент носит статус самой длинной, так как протягивается сразу на 4125 метров.

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Сложность переправы по такому пути состоит в том, что периодически его затапливает. Уже в 1830 году на отрезке ввели график, в котором отмечается время приливов и отливов. Считается, что оптимальное время для поездки - за 1.5 часа до и 1.5 часа после прилива. По всему пути были организованы спасательные пункты в виде вышек. Еще в 20 веке несчастные случаи на этом проходе происходили часто. Интересно еще и то, что на дороге с 1993 года начали проводить велосипедный забег Тур де Франс.