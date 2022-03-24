Мьянма предложила заменить России закрытые туристические направления

Российская делегация в столице Республики Союз Мьянма Нейпьидо обсудила с представителями страны вопрос налаживания прямого авиасообщения и организации комфортных условий для российских туристов.
Форум «Государственно-частный диалог: возможности рынка Евразийского экономического союза» в Мьянме посетили представители России из сфер IT-технологий, добычи полезных ископаемых, химической индустрии, сельского хозяйства, промышленности и туризма, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Обсуждение совместных планов со стороны Мьянмы проходит на уровне профильных министров, с которыми российские делегаты обсуждают конкретные проекты долгосрочного сотрудничества, в частности, в области туризма. Так, Мьянма готова заменить множество закрытых на данный момент туристических направлений, поставлять в Россию широкий ассортимент сельхозпродукции и продолжать сотрудничество в оборонно-технической сфере.
Участники с обеих сторон призвали к взаимовыгодному расширению импортно-экспортных рынков и диверсификации торговли в условиях, когда Запад пытается вести агрессивную санкционную политику в ущерб собственной экономике.
Кроме того, мьянманская сторона выразила заинтересованность в участии своей делегации на профильных площадках российских бизнес-форумов, в первую очередь Петербургского международного экономического форума.
Обсуждения проходят в столице Мьянмы в рамках представительного международного форума с участием бизнеса государств-членов Евразийского экономического союза, экспертного и гуманитарного сообществ, а также представителей Евразийской экономической комиссии. Диалог будет проходить еще несколько дней на высоком политическом уровне. Принимающая сторона выразила заинтересованность в проработке подписания по итогам визита меморандума о намерениях.