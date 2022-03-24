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26 минут назад

Мьянма предложила заменить России закрытые в данный момент туристические направления

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Российская делегация в столице Республики Союз Мьянма Нейпьидо обсудила с представителями страны вопрос налаживания прямого авиасообщения и организации комфортных условий для российских туристов.

Мьянма предложила заменить России закрытые туристические направления
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Форум «Государственно-частный диалог: возможности рынка Евразийского экономического союза» в Мьянме посетили представители России из сфер IT-технологий, добычи полезных ископаемых, химической индустрии, сельского хозяйства, промышленности и туризма, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Обсуждение совместных планов со стороны Мьянмы проходит на уровне профильных министров, с которыми российские делегаты обсуждают конкретные проекты долгосрочного сотрудничества, в частности, в области туризма. Так, Мьянма готова заменить множество закрытых на данный момент туристических направлений, поставлять в Россию широкий ассортимент сельхозпродукции и продолжать сотрудничество в оборонно-технической сфере.

Участники с обеих сторон призвали к взаимовыгодному расширению импортно-экспортных рынков и диверсификации торговли в условиях, когда Запад пытается вести агрессивную санкционную политику в ущерб собственной экономике.

Кроме того, мьянманская сторона выразила заинтересованность в участии своей делегации на профильных площадках российских бизнес-форумов, в первую очередь Петербургского международного экономического форума.

Обсуждения проходят в столице Мьянмы в рамках представительного международного форума с участием бизнеса государств-членов Евразийского экономического союза, экспертного и гуманитарного сообществ, а также представителей Евразийской экономической комиссии. Диалог будет проходить еще несколько дней на высоком политическом уровне. Принимающая сторона выразила заинтересованность в проработке подписания по итогам визита меморандума о намерениях.

Заграница,ЕАЭС,Евразийская экономическая комиссия,
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