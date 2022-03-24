Сколько будут стоить длительные зарубежные туры для россиян

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, сколько будут стоить длительные заграничные поездки для россиян. Об

этом сообщается на сайте АТОР.

«У нас сейчас туры с длительным размещением составляют до 20 процентов текущих бронирований как зарубежных туров, так и поездок по России. Бронируют как полные турпакеты, так и отдельно наземное обслуживание», — сообщила директор по рекламе и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская.

Эксперт объяснила, что чаще всего такие туры покупают «удаленщики», семьи с детьми и те, кто просто хочет сменить обстановку.

В АТОР проанализировали стоимость путевок за рубеж длительностью от 21 дня.

Привлекательнее всего будут цены на отдых в Черногории. Там проживание одного человека обходится в среднем от 51,9 тысячи рублей на одного человека. В Турции -— 89,9 тысячи рублей, в Армении — от 92 тысяч, а в Сербии — от 95 тысяч.

Поездки в экзотические места (Индонезия, Шри-Ланка, Таиланд) будут обходиться дороже. Стоимость по этим направлениям составляет 106,1-109,9 тысячи рублей.