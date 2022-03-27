Куда поехать на майские праздники

Вполне возможно, к майским праздникам авиакомпаниям удастся восстановить стабильную полетную программу, и тогда можно рекомендовать отправиться на любимые туристами направления: Турция, Египет. Но на текущий момент такой полетной программы нет. Ее нужно либо ждать, либо посмотреть те направления, которые нам на данный момент доступны. Это либо Краснодарский край, который будет пользоваться популярностью, либо Абхазия. Хотя цена на эти направления уже сейчас достаточно выросла.



Также я бы обратила внимание туристов на такие направления, как ОАЭ, Бахрейн, Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. Безусловно, такие направления выйдут ощутимо дороже. Но если бюджет позволяет, то полетная программа по этим направлениям достаточно качественная. И можно рассчитывать на стабильно теплое море. Если хочется чего-то более бюджетного, близкого и более культурного, я бы обратила внимание на страны СНГ, например, Узбекистан, Азербайджан или Армения. Это те направления, по которым можно составить интересный экскурсионный тур и посмотреть историю страны.



Также можно отправиться в другие интересные места в России: это Карелия, Байкал, Алтай. Эти направления в этом году тоже будут пользоваться большой популярностью среди туристов. Перелеты по России для нас сейчас максимально безопасны, и рост курса валют также не повлияет на стоимость тура.



Пользуются популярностью и некоторые города России: Петербург, Калининград, Казань. Weekend-трип в эти города будет одним из "топов" для тех, кто хочет отправиться не на все праздники, а всего лишь на несколько дней.

Юлия Новосад Эксперт по туризму