Что смотреть в Сербии

Сербия — страна с богатой историей, которую многие обделяют своим вниманием. Однако на самом деле там довольно много достопримечательностей, которые стоит посетить, чтобы глубже проникнуть в сербскую культуру. Здесь стоит увидеть не только памятники архитектуры и культуры, но и посмотреть на быт местных, а также обязательно попробовать локальную кухню. В материале “Рамблера” — о том, почему стоит поехать в Сербию, и что там смотреть.

Фото: Рамблер Рамблер

Музей Николы Теслы

По национальности великий ученый был сербом, поэтому в Белграде был организован музей его имени. Последней волей ученого было то, что все экспонаты должны быть переданы Сербии. Примечательно, что этот музей интерактивен. На первом этаже расположилась экспозиция моделей, приборов и аппаратов, которые можно потрогать, а также взаимодействовать с ними. Имеются также документы, которые сохранились еще при жизни ученого. На втором этаже можно найти дневники Теслы и его личные вещи. Музей будет полезно посетить даже детям, которые смогут поиграть с аппаратами и больше узнать о жизни легендарного ученого.

Белградская крепость

Одна из самых главных архитектурных достопримечательностей Белграда, которая фактически стала символом города. Территория крепости делится на Верхний и Нижний город, где каждая достопримечательность имеет свою многовековую историю. Здесь можно найти останки древних цивилизаций Древнего Рима и Византийской империи, а также старинные церкви. На территории крепости расположились исторические музеи, которые стоит посетить тем, кто хочет окунуться в древнюю жизнь города.

“Знак вопроса”

В Белграде есть кафана местной кухни, которое так и называется “?”. Изначально планировалось назвать его “У Собора”, но церковь выступила против. Тогда владельцы придумали другое оригинальное название, которое увеличило приток клиентов. Планировалось, что такое название кафе будет носить временно, но в 2023 году названию исполнится 200 лет. Семейная таверна продолжает процветать до сих пор. Там стоит попробовать традиционные чевапчичи, плескавицу — котлету из рубленого мяса и сербскую вешалицу — свиную корейку без кости. Запивать все это лучше всего сербским напитком из кукурузы, который называется боза.

Фруска-Гора

Несмотря на название, это — национальный парк, в котором расположились природные и архитектурные достопримечательности Сербии. Место идеально подходит для тех, кто хочет окунуться в беззаботную жизнь и посвятить время единению с природой. Здесь расположились 16 монастырей, которые представляют собой ценность не только для паломников. С их помощью можно познакомиться с древней архитектурой и историей страны. В национальном парке живут косули, черные аисты, а также расположились пасеки, где можно попробовать и купить натуральный мед.

Город Дьявола

Не удивляйтесь такому мрачному названию, на самом деле это — природная достопримечательность, которая расположилась на юге страны. На территории города расположились каменные столбы высотой от двух до 15 метров. Геологи говорят, что они образовались благодаря выветриванию. Также рядом со столбами есть минерализованные водоемы: Вода Дьявола и Колодец Дьявола.