Страна, в которой запрещены разводы

Эта страна считается единственной в ООН, где законом запрещены разводы. Поэтому, как бы женщина не хотела, она не сможет уйти от неверного супруга. Однако все же существует несколько вариантов, когда расторжение брака может оказаться возможным. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Так, на сегодняшний день запрещено разводиться супругам-филиппинцам. И даже если они захотят оформить развод за пределами Филиппин, то на их родной территории документ будет считаться недействительным.

Развестись в этой стране можно мусульманам, поскольку их сообщество может руководствоваться собственным законами, и семьям, где один из супругов является уроженцем другой страны.

Другим же жителям Филиппин расторгнуть брак не удастся, однако его можно аннулировать при определенных условиях. Например, если одного из супругов признают умственно несостоятельным. Правда, стоит отметить, что такой процесс для супругов обойдется в круглую сумму, сравнимую с годовым доходом среднестатистического жителя Филиппин. Кроме этого, времени на расторжение брака при таком раскладе будет потрачено много.