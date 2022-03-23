Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
1 час назад

Страна, в которой запрещены разводы

Мария Иглина

Эта страна считается единственной в ООН, где законом запрещены разводы. Поэтому, как бы женщина не хотела, она не сможет уйти от неверного супруга. Однако все же существует несколько вариантов, когда расторжение брака может оказаться возможным. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Страна, в которой запрещены разводы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, на сегодняшний день запрещено разводиться супругам-филиппинцам. И даже если они захотят оформить развод за пределами Филиппин, то на их родной территории документ будет считаться недействительным.

Развестись в этой стране можно мусульманам, поскольку их сообщество может руководствоваться собственным законами, и семьям, где один из супругов является уроженцем другой страны.

Другим же жителям Филиппин расторгнуть брак не удастся, однако его можно аннулировать при определенных условиях. Например, если одного из супругов признают умственно несостоятельным. Правда, стоит отметить, что такой процесс для супругов обойдется в круглую сумму, сравнимую с годовым доходом среднестатистического жителя Филиппин. Кроме этого, времени на расторжение брака при таком раскладе будет потрачено много.

Также расторжение брака категорически запрещает Ватикан. Распад семьи для католиков считается греховным деянием.

Заграница,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители