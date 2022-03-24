Россиянка отправилась в марте в Дубай и раскрыла ситуацию с ценами

Российская туристка, побывавшая в ОАЭ, рассказала об особенностях отдыха в Дубае в марте. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

По словам путешественницы, отпуск она запланировала месяц назад — как призналась девушка, все это время она думала, что «мир рухнул» и поездка не состоится. Тем не менее, россиянке удалось улететь, хотя перед отправлением она столкнулись с невозможностью снять наличные деньги в валюте.

«Здесь не работают банковские карты, в том числе карта "Мир". Для россиян — только наличные. А в Дубае цены стали еще в два раза выше, так как рубль сильно упал, а дирхам привязан к доллару. То есть за границу поехать ты можешь в открытые страны, но купить там ничего не сможешь», — раскрыла текущую ситуацию на курорте туристка.

При этом россиянка рассказала, что приехать в ОАЭ стало проще, так как в марте власти смягчили коронавирусные ограничения (отменен ПЦР на въезде и по прибытии в аэропорт). Также туристка добавила, что в остальном у нее «был обычный отпуск с купанием в море и прогулками по красивым местам» — особенно она отметила пляжи Marina Beach и La Mer, Дубай Молл и небоскреб Бурдж-Халифа.

«В Дубай хочется вернуться. Только взять с собой много денег! В этом отпуске мы как те, кому не досталась золотая карта, пытались экономить, планировали бюджет до копейки», — заключила россиянка.