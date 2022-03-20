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1 час назад

Топ 3: что посмотреть в отпуске в Армении

Даша Краснова

Мест для отдыха становится все меньше, поэтому многие россияне поехали в Армению. Очарование этой страны кроется в горных ландшафтах, богатой истории, древних храмах и гостеприимстве местных жителей. "Рамблер" расскажет, что посмотреть в Армении.

Топ 3: что посмотреть в отпуске в Армении
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Озеро Севан

Озеро Севан – настоящий природный символ Армении. Полуостров образовался в результате обмеления Севана – раньше это был небольшой островок, на котором в конце VIII века несколько монахов начали строительство монастыря Севанаванка. До наших дней дошли две церкви: богородицы и Святых Апостолов.

Помимо пляжного отдыха, озеро Севан интересно такими своими достопримечательностями, как монастыри Саванаванк и Айраванк, а также «кладбищем хачкаров» Норатус.

Цахкадзор

Цахкадзор – это горнолыжный курорт, расположенный всего в чсе езды от аэропорта Звартноц. Название переводится как «Долина цветов», и оно полностью оправдывает себя.

Географическое положение Цахкадзора влияет на физическое состояние туристов. В крови повышается уровень гемоглобина, что оказывает положительное влияение на самочувствие.

Языческий храм Гарни

В 28 километрах от Еревана над долиной реки Азат возвышается единственный сохранившийся в Армении языческий храм Гарни. Точные пропорции, симметричность, ионические колонны здания и изящная резьба поражают воображение.

В храме можно застать мистический спектакль, который в прошлом устраивали жрецы. В определенное время суток солнечные лучи, падая сквозь отверстие в крыше здания на отполированный камень, отражаются и освещаю монумент.

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