Где находится самый маленький вулкан в мире

На нашей планете множество вулканов, большинство которых известны практически всем. Этна, Везувий, Килиманджаро, Эльбрус и многие другие знамениты по разным причинам, их названия у всех на слуху. А вот "имя" самого маленького вулкана в мире чаще всего остается в тени. "Рамблер" решил это исправить.
Самый маленький в мире вулкан носит название Куексомате и находится в Мексике, в пригороде Пуэблы. Он начал формироваться в 1664 году, отделившись от более крупного вулкана Попокатепецля. Куексомате каким-то образом начал расти сам по себе, причем довольно стремительно. Но, достигнув высоты в 13 метров, отделившийся вулкан вдруг перестал расти. Причем процесс роста закончился столь же внезапно, как когда-то началось быстрое развитие вулкана.
За много веков Куексомате больше не подрос ни на сантиметр и в наши дни является самым маленьким вулканом в мире. Он давно не активен, поэтому поблизости уже успели вырасти дома и люди живут рядом с Куексомате, совершенно его не опасаясь. Более того, любой желающий может совершенно бесплатно спуститься по спиральной лестнице, построенной прямо в жерле вулкана, на дно кратера и прикоснуться к лаве, застывшей в нем более 1000 лет назад.