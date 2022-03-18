Где находится самый маленький вулкан в мире

На нашей планете множество вулканов, большинство которых известны практически всем. Этна, Везувий, Килиманджаро, Эльбрус и многие другие знамениты по разным причинам, их названия у всех на слуху. А вот "имя" самого маленького вулкана в мире чаще всего остается в тени. "Рамблер" решил это исправить.

Фото: Poromiami/wikimedia.org Poromiami/wikimedia.org

Самый маленький в мире вулкан носит название Куексомате и находится в Мексике, в пригороде Пуэблы. Он начал формироваться в 1664 году, отделившись от более крупного вулкана Попокатепецля. Куексомате каким-то образом начал расти сам по себе, причем довольно стремительно. Но, достигнув высоты в 13 метров, отделившийся вулкан вдруг перестал расти. Причем процесс роста закончился столь же внезапно, как когда-то началось быстрое развитие вулкана.