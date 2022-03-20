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2 часа назад

"В жилье все отказывают": как относятся к россиянам в Грузии

Мира Маркина

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что в страну въехали порядка 30 400 россиян. Что говорят об отношении местных к отдыхающим сейчас — в материале "Рамблера".

"В жилье все отказывают": как относятся к россиянам в Грузии
Фото: PixabayPixabay

В Грузии всегда гостеприимно относились к туристам. Однако в последнее время россияне стали жаловаться на негативную реакцию в свой адрес. Некоторых туристов отказываются обслуживать в ресторанах и заселять в отели. Бывали случаи, как отдыхающих из России высаживали из такси или открыто призывали уехать из страны.

Так, например, российская туристка по имени Мария рассказала в соцсетях, что они с мужем столкнулись с проблемой арендовать квартиру на длительный срок:

"Как только говоришь, что из России, 70% отваливается".

"Меня бортанули 3 таксиста на автовокзале, и задавали странные вопросы мол почему не в Америку, а к нам. В очереди в магазине докалибался мужик лет 60, мол "вали обратно в Россию" и кучу всего договорил неприятного. В жилье все отказывают даже с аирбнб проблемы",

— поделился другой россиянин.

Однако живущий в Грузии блогер Николай Левшиц рассказал в своем Telegram-канале, что местные, наоборот, хорошо относятся к россиянам:

"Получаю десятки сообщений о том, как таксисты успокаивают переживающих россиян и говорят, что все будет хорошо, местные жители помогают и подсказывают в банках (на русском), магазинах и просто, тепло разговаривают на улицах. Вот несколько высказываний (из десятков), что прислали за это время, мне граждане Грузии: "Мне помогли в Москве в 90-х и я готова помочь"; "Мы никогда не будем обижать гостя, если он не сделал плохого"; "Не бойтесь говорить по-русски, мы вас понимаем и ответим".

Заграница,Вахтанг Гомелаури,Николай Левшиц,
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