"В жилье все отказывают": как относятся к россиянам в Грузии

"Получаю десятки сообщений о том, как таксисты успокаивают переживающих россиян и говорят, что все будет хорошо, местные жители помогают и подсказывают в банках (на русском), магазинах и просто, тепло разговаривают на улицах. Вот несколько высказываний (из десятков), что прислали за это время, мне граждане Грузии: "Мне помогли в Москве в 90-х и я готова помочь"; "Мы никогда не будем обижать гостя, если он не сделал плохого"; "Не бойтесь говорить по-русски, мы вас понимаем и ответим".