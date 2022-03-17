Узбекистан упростил правила въезда для туристов

Узбекистан упростил правила въезда для путешественников. Об этом сообщила советник министра туризма страны Лола Рахманбаева.

Привитым туристам с 15 марта достаточно будет предъявить сертификат о вакцинации, а ПЦР-тест теперь проходить не нужно. "Спутник V" входит в список одобренных вакцин.

Невакцинированным туристам можно будет просто сдать ПЦР не ранее чем за 72 часа до вылета и получить электронный QR-код. Можно также обойтись экспресс-тестом уже по прилету в аэропорт Узбекистана.

Кроме того, возобновляется выдача электронных виз для иностранцев и обеспечивается свободный пропуск на сухопутной границе страны с Таджикистаном и Казахстаном.