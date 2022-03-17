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2 часа назад

Узбекистан упростил правила въезда для туристов

Диана Товсепова

Узбекистан упростил правила въезда для путешественников. Об этом сообщила советник министра туризма страны Лола Рахманбаева.

Узбекистан упростил правила въезда для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Привитым туристам с 15 марта достаточно будет предъявить сертификат о вакцинации, а ПЦР-тест теперь проходить не нужно. "Спутник V" входит в список одобренных вакцин.

Невакцинированным туристам можно будет просто сдать ПЦР не ранее чем за 72 часа до вылета и получить электронный QR-код. Можно также обойтись экспресс-тестом уже по прилету в аэропорт Узбекистана.

Кроме того, возобновляется выдача электронных виз для иностранцев и обеспечивается свободный пропуск на сухопутной границе страны с Таджикистаном и Казахстаном.

Ранее мы писали о том, какая европейская страна отменила все ограничения для туристов.

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