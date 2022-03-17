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52 минуты назад

5 самых дождливых мест на земле

Мария Кимакович

О местах, где дождь идет, практически не переставая, читайте в материале "Рамблера".

5 самых дождливых мест на земле
Фото: unsplash.comunsplash.com

Льоро, Колумбия

Дословный перевод названия этого города, расположенного на северо-западе Колумбии, “плачущий”. И Льоро его полностью оправдывает. Проливные дожди здесь идут практически постоянно, вынуждая жителей укрывать свои дома специальной водонепроницаемой тканью. По количеству осадков Льоро абсолютный рекордсмен в мире — в среднем здесь их ежегодно выпадает около 13 000 мм.

Черапунджи, Индия

Этот небольшой городок в индийском штате Мегхалая расположен на высоте 1313 метров над уровнем моря. Ежегодно здесь выпадает 11 777 мм осадков, преимущественно в летние месяцы. Летом местные жители не выходят из дома без большого зонта, а вот зимой осадков практически не выпадает и люди страдают от нехватки воды.

Ваиалеале, США

Этот вулкан с названием, которое переводится как “вода, бьющая через край” расположился в самом центре острова Кауаи (Гавайские острова). Дождливая погода и особые климатические условия способствуют тому, что здесь очень много зелени. В среднем на склонах Ваиалеале выпадает около 11 680 мм осадков в год.

Гора Эмэйшань, Китай

Эта самая высокая из четырех буддийских гор Поднебесной одновременно является еще и самым дождливым местом Китая. Из-за большого скопления облаков над вершиной на склонах горы ежегодно выпадает около 8170 мм осадков

Андагоя, Колумбия

Здесь практически весь год держится одинаковая температура: разница между самым теплым месяцем апрелем и самым холодным ноябрем весьма незначительна. Средняя температура воздуха в апреле составляет 27,7°C, в ноябре — 27°C. Кроме этого Андагоя входит в число самых влажных мест Латинской Америки: среднегодовое количество осадков составляет 6817 мм. Обычно дождь идет ночью.

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