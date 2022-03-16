5 причин в пользу одиночных путешествий

Есть целый тип людей, которые обожают путешествовать в одиночку. Число людей, которые впервые в своей жизни попытались куда-то поехать без партнера или родственников увеличилось в два раза. "Рамблер" расскажет, почему это так популярно.

Это дешевле

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Когда вы путешествуете один, то вряд ли будете есть за компанию и ходить по магазинам, даже если в этом нет особой нужды. Одинокий турист с большей вероятностью остановится в хостеле, а если даже выберет номер в гостинице, то на одного он будет стоить дешевле. Соответственно и отдыхать вы будете чаще.

"Не могла уехать в отпуск, потому что партнер не мог себе позволить, а на двоих я заработать тоже не могла. В итоге, бросила его и стала путешествовать одна".

Время для себя

К тому же, качество одиночного отдыха выше. Человек не тратит энергию на постоянные беседы и поддержание дружелюбного климата. А если вдруг станет скучно, он всегда может кинуть клич в социальных сетях и встретиться с кем-то.

"Я могу фотографировать и рассматривать объекты столько времени, сколько я хочу. Никто меня не будет одергивать и торопить".

Можно менять планы

Когда мы находимся в компании, нам важно учитывать желания других людей. В одиночестве мы можем делать все, что захотим. Перемена планов или решение остаться дома не вызовет негатива и не нарушит чужих планов. А это приятно!

"Хочу, иду к запланированному объекту, а могу свернуть на живописную улочку, только потому, что мне так захотелось. Могу отменить осмотр какого-то объекта, если вдруг не хочу туда идти".

Выбор способов передвижения

В одиночном путешествии вы самостоятельно выбираете способ преодоления расстояний. Некоторые люди просто обожают пешие маршруты, а другие предпочитают передвигаться на машине. Когда вы один, этого вопроса просто не стоит.

"Я люблю ходить пешком и мне кажется, что лучше всего «смотреть» города ногами. Еще я фанат экономных поездок, поэтому везде передвигаюсь на общественном транспорте. Мало в моем окружении людей, готовых столько ходить".

Новые навыки

Одиночное путешествие подразумевает, что вы развиваете навыки адаптации, учитесь работать с картой и подтягиваете язык. Таким образом, вы гораздо быстрее освоитесь и увидите плюсы и минусы нового города или страны.