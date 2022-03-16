Сколько будет стоит отдых в Турции в 2022 году

Стоимость путевок в Турцию напрямую зависит от курса евро, который сейчас более 110 рублей. Еще в феврале он составлял чуть меньше 90 рублей - таким образом, вырос на 20%. По этой причине цена стала пропорционально выше, а также скидка по раннему бронированию предполагаемо уменьшилась с приходом марта, и общее подорожание на сегодняшний день мы фиксируем более 30% по сравнению с аналогичными параметрами бронирования на лето в феврале.



В связи с этим многие в качестве альтернативы выберут наши курорты, однако в такие месяцы, как июнь или октябрь, когда в России море прохладное, спрос вернется снова. Ведь самое большое удобство отдыха в Турции, особенно с новым курсом валюты, - это традиционное «все включено», когда туристов встречают в аэропорту, отвозят в отель, в котором в стоимость входит и питание, и напитки, и развлечения, и им не придется нести никаких дополнительных затрат на месте, уже все оплачено.



Стоимость тура в июне на 10 дней с перелетом из Москвы в отель четыре звезды с полным пакетом услуг обойдется в 50 тысяч рублей на человека, в пятизвездочный - от 60 тысяч рублей, а на двоих взрослых и ребенка до 12 лет на семейный курорт на берегу моря с собственным пляжем, аквапарком и развлечениями для детей и взрослых - от 240 тысяч. Июль и август - хоть традиционно и самые дорогие месяцы для отдыха, так как считаются разгаром высокого сезона, в этом году практически не отличаются от июня, и стоимость на семью по тем же параметрам примерно такая же - от 246 тысяч рублей, что всего на 6 тысяч дороже.



Тенденций для снижения цен не предвидится, и ждать так называемых «горящих» туров не стоит, так как при отсутствии полетов в другие традиционные летние европейские направления (такие, как Кипр, Греция, Болгария), спрос на Турцию останется высоким.



Советую тщательно выбирать туроператора и авиакомпанию, чтобы не потерять деньги и гарантированно улететь на отдых. Из надежных перевозчиков рекомендую Turkish Airlines, которые регулярно выполняют все заявленные рейсы в штатном режиме. Будьте пока осторожны с чартерами, так как еще не до конца известна их судьба полетов в связи с санкциями на лизинговые борта.



Стоит ответственно подойти и к выбору гостиницы, так как не все соответствуют заявленной звездности. Лучше не рисковать своим долгожданным отпуском и обратиться к проверенному профессионалу-турагенту, которому вы доверяете.

Светлана Семина Эксперт по туризму