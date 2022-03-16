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2 часа назад

Видео: загадочное место, где вода бежит сквозь скалы

Катерина Саломе

Каньон Антилопы принадлежит индейцам и расположен на юго-западе США в штате Аризона. Это по истине одно из удивительнейших мест планеты, однажды увидев которое, вряд ли получится когда-нибудь забыть. О том, как образовался каньон в своем TikTok-аккаунте рассказал блогер @mir_x_tiktok.

Существует два каньона Антилопы — Верхний и Нижний. Первый является более туристическим, так как к нему проще пробраться. Индийское племя Навахо называет его «местом, где вода пробегает сквозь скалы». Нижний получил прозвище «Спиральные арки скалы». Он подходит скорее для любителей активных экскурсий, так как попасть в него можно лишь по витиеватой и местами узкой лестнице.

Смотрите также видео о том, сколько стоит месяц жизни в США.

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