«Схватили за волосы и бросили на пол»

Ирина Миронова из Ульяновска рассказала порталу TourDom.ru о том, каким кошмаром обернулась для нее поездка в Израиль. Россиянка купила в турагентстве трехдневный тур и отправилась из Москвы в Тель-Авив 10 марта рейсом авиакомпании Еl Al. Поехала одна, в свой день рождения, который и собиралась отметить на курорте. Дома осталась с родственниками двухлетняя дочь.

Фото: TourDom TourDom

По прибытии в 3 часа ночи в аэропорт Бен Гурион она предъявила все необходимые документы – обратные авиабилеты, ваучер на гостиницу Mizpe Yam 3* super в Нетании, предварительно полученное электронное разрешение на въезд, справку об отрицательном результате ПЦР-теста.

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«Я показала документы. Но у меня пристрастно выясняли – зачем я здесь, что собираюсь делать, почему поехала одна», – рассказывает Ирина.

Пограничники с подозрением отнеслись к объяснениям. Не подействовали аргументы, что у Ирины дома – маленький ребенок, есть обратный авиабилет, ваучер на проживание и оформленный тур. По итогам собеседования было объявлено: есть подозрение, что вы пытаетесь незаконно эмигрировать в Израиль, поэтому вас депортируют. Затем у Ирины изъяли паспорт, деньги, телефон, все личные вещи.

До 10 утра россиянке пришлось сидеть в здании аэропорта.

«Затем меня передали сотрудникам в форме, вывели на улицу и посадили в машину с зарешеченными окнами. Куда-то повезли, ничего не объясняя. Как оказалось, мы прибыли в депортационную тюрьму», – рассказывает она.

Во время оформления документов о задержании Ирина, по ее словам, поинтересовалась – где находятся вещи, и попросила разрешения сделать звонок домой, сообщить родственникам о ситуации. Реакция офицера оказалась крайне агрессивной.

«Начальник депортационной тюрьмы вскочил со стула, схватил меня за волосы и швырнул на пол. Сотрудники объяснили такую выходку своего руководителя "усталостью" – он якобы "работает уже 15 часов без перерыва". Я была очень испугана, вся в слезах», – говорит Ирина.

После ее отвели в камеру.

«Двухъярусные металлические кровати без матрасов, не говоря о постельном белье. Зарешеченные окна без стекол, отопления нет – температура не выше +10 °С. Кран с холодной водой. Грязный туалет без смыва», – описывает условия девушка.

На просьбы дать хотя бы питьевой воды охранники за дверью долго не реагировали, лишь спустя час принесли кувшин.

В течение дня в камеру Ирины поместили еще четырех женщин, в соседних помещениях были граждане России, Украины, Беларуси, также ожидавшие депортации. Некоторых содержали, даже не разделяя по полу – мужчин и женщин вместе.

«Еду – хлебные багеты – принесли только к вечеру. Это вся пища, которую нам предложили. Только хлебом покормили и на следующий день – один раз», – рассказала девушка.

«Лишь на вторые сутки, после долгих уговоров мне разрешили связаться по телефону с семьей. Как оказалось, взволнованные родственники, не получавшие от меня никаких сообщений, уже обращались в российское посольство в Израиле», – говорит она.

В ночь с 12 на 13 марта Ирину отправили в Москву рейсом El Al, предварительно выдав на руки «Решение об отказе в разрешении на въезд в Израиль» по «соображениям предотвращения нелегальной миграции либо общественной безопасности, спокойствия и порядка».

«На посадку провели отдельно от других пассажиров, какими-то коридорами через служебные помещения и с несколькими тщательными досмотрами. Документы и вещи передали через экипаж – свой паспорт и ручную кладь я получила уже в московском аэропорту, у пограничников. Багаж до сих пор в Израиле, пообещали, что его доставят следующим рейсом», – рассказывает Ирина.

Уже по возвращении она узнала из публикаций в соцсетях, что случаи необоснованной депортации из Израиля бывали и прежде. Тот факт, что сейчас подобные акции участились, Ирина связывает с резко обострившейся политической ситуацией в мире на фоне специальной военной операции на Украине, а тем, кто планирует в ближайшее время поездки в Израиль, советует 10 раз подумать – риск оказаться в самом незавидном положении чрезвычайно высок.

История Ирины обсуждается в закрытой группе Фейсбука «Страна туризма».