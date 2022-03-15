Что происходит с россиянами, оставшимися на Бали

О том, что происходит с россиянами, оказавшимися сейчас на популярном индонезийском острове Бали — в материале "Рамблера".
Помимо российских туристов, традиционно пребывающих на Бали, тропический остров стал домом для многих россиян, которые живут здесь месяцами, работая удаленно. Однако и фрилансеров, и простых туристов, оказавшихся сейчас на Бали, не могли не коснуться санкции и ограничения.
Отключение российских банков от системы SWIFT застало россиян прямо среди ярких пейзажей тропического острова. Владелица местной студии танцев рассказала изданию Coconuts, что многие российские клиенты столкнулись с финансовыми трудностями. Одна из клиенток никак не может получить деньги от мужа из России.
"SWIFT-код запрещен, [они также] не могут принимать [деньги] на PayPal, а их российские банки заблокированы....
Цифровые кочевники [фрилансеры, сотрудники на удаленке] из России не могут принимать платежи. О подаче заявки на банкоматные карты в индонезийские банки также не может быть и речи, потому что у них есть туристические визы".
Россияне, по словам преподавателя, уже начали отказываться от танцев из-за того, что столкнулись с финансовыми ограничениями.
О проблемах с финансами у россиян рассказала свадебный организатор Марина Завьялова, которая сейчас находится на острове.
"Все были в панике, побежали снимать наличные, банки пока пытаются понять... У меня получилось снять наличные. Есть еще вариант переводить деньги на карты местных и снимать с них, но это тоже достаточно проблематично, не у всех есть варианты, не очень хороший курс. По поводу, приходят ли деньги на карту или нет, если российские счета, спокойно все перекидывается. Насчет зарубежных карт я еще не пробовала, не знаю, но вроде как тоже люди перекидывают на индонезийские карты, вроде все работает.
Бывает такое, что ты хочешь расплатиться картой в кафе, и у меня, например, вчера вечером уже не сработала карта, хотя до этого наличные я сняла. Проблема еще в том, что все сейчас ринулись одновременно снимать деньги, во многих банкоматах не хватает наличных, у кого-то почему-то не получается снять, карты не работают, у кого-то получается, то есть немного все в панике, но в то же время уже есть какие-то выходы, все делятся какими-то лайфхаками", — цитирует туристку издание BFM.
Другой россиянин рассказал, что многие переживают из-за возникших финансовых трудностей.
"Мне нравится Бали, и без этих проблем я хотел бы остаться здесь надолго. Но теперь это зависит от моей зарплаты и финансовых возможностей", — рассказал 27-летний IT-фрилансер из России, переживающий, что жизнь на острове станет для него недоступной.