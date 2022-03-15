Что происходит с россиянами, оставшимися на Бали

Бывает такое, что ты хочешь расплатиться картой в кафе, и у меня, например, вчера вечером уже не сработала карта, хотя до этого наличные я сняла. Проблема еще в том, что все сейчас ринулись одновременно снимать деньги, во многих банкоматах не хватает наличных, у кого-то почему-то не получается снять, карты не работают, у кого-то получается, то есть немного все в панике, но в то же время уже есть какие-то выходы, все делятся какими-то лайфхаками", — цитирует туристку издание BFM.