Озеро-убийца: чем опасен водоем в Камеруне

21 августа 1986 года жизнь четырех деревень в Центральной Африке изменилась навсегда. Кристально-голубое вулканическое озеро стало эпицентром катастрофы, которая унесла почти две тысячи жизней. Из-за чего это произошло и почему Ниос не включают в туристические программы – читайте в материале “Рамблера”.

Фото: United States Geological Survey United States Geological Survey

Примерно четыреста лет назад образовалось высокогорное озеро Ниос в кратере потухшего вулкана. Именно с вулканическим происхождением, вероятнее всего, связаны ужасные события, которые привели к гибели 1746 человек (жителей ближайших поселков Ниос, Субум, Ча и Фанг) и 3500 – домашних животных и птиц.

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Дело в том, что под толщами воды, на глубине озера сохранился очаг вулканической деятельности, который продуцировал углекислый газ. Он через поры в магматической породе постепенно поднимался наверх, а встречаясь с грунтовыми водами, растворялся, затем попадал в водоем. В то же время в придонных слоях озера скапливались ядовитые газы, которые не смешивались с верхними слоями. Газ насыщал глубинные слои воды до тех пор, пока какое-то событие не нарушило это хрупкое равновесие.

Те, кто чудом пережил случившееся, описывали, что видели “странный белый туман” над озером и слышали грохот. Он исходил словно из центра земли. Прежде чем кто-либо успел понять, что произошло, по деревням пронесся порыв ветра, заставивший людей и животных потерять сознание. Углекислый газ плотнее воздуха, поэтому ядовитые испарения накрыли жителей смертельной пеленой.

Некоторые очевидцы сообщали, что чувствовали запах тухлых яиц, пороха. Однако в пробах воды сероводород не нашли. Зато ученые обнаружили потемневшую и съежившуюся листву на прибрежных растениях. Это свидетельствовало о воздействии низких температур. Напомним, катастрофа произошла в августе. А значит, газ из недр земли при расширении охладился и заморозил листву.

Сразу после трагедии голубые воды озера приобрели красно-коричневый оттенок.

Погибших похоронили словно в спешке. Вопросами аутопсии никто не занимался. Около тысячи камерунцев обратились за медицинской помощью, у некоторых из них кожа покрылась волдырями, которые быстро исчезли. Последствий для здоровья, сведенных в единую картину из жалоб пациентов, собрать не удалось, так как многие из них не могли преодолеть языковой барьер.

Спустя почти 40 лет после катастрофы ученые все еще пытаются объяснить, что стало ее триггером. Кратерные озера, подобные Ниосу, обычно перерабатывают углекислый газ и это не вредно для живых существ. По крайней мере, для тех, кто обитает за пределами водоема. В случае с озером Ниос, глубина которого составляет впечатляющие 209 метров, что-то вызвало внезапный выброс этого углекислого газа.

Мучительная смерть и разрушения, пережитые маленькими камерунскими деревушками, хотя и невообразимы, не прошли бесследно. Власти Камеруна приняли меры по дегазации Ниоса, чтобы предотвратить повторение подобной катастрофы в будущем. Кстати, в этой стране есть еще один водоем вулканического происхождения – Манун. Известно, что в его окрестностях за несколько лет до трагедии на Ниосе произошел похожий случай. Он унес жизни 37 человек.