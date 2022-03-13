Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
3 часа назад

Совсем рядом с нами: где находятся самые глубокие пещеры в мире

Диана Товсепова

Всем известно, что самая высокая гора в мире — Эверест, а самая длинная река — Амазонка. А что на счет пещер? Оказывается, самые глубокие пещеры на планете находятся совсем недалеко от российской границы. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Совсем рядом с нами: где находятся самые глубокие пещеры в мире
Фото:  Picryl Picryl

Самая глубокая пещера в мире находится совсем не далеко от России — в соседней Абхазии.

Видео дня

Одной из самых глубоких изученных пещер на планете считается пещера Крубера-Воронья. Она расположена на высоте около 2256 метров над уровнем моря в урочище Орто-Балаган и относится к горному массиву Арабика.

Она была открыта в 1960 году. Тогда спелеологи спустились на глубину 95 метров и каждое десятилетие спускались ниже — на 210, 340, 710 метров. В 2007 году была достигнута глубина в 2196 метров. До 2017 года пещера считалась самой глубокой в мире.

Спуститься на самое дно возможно только в составе специальных спелеологических экспедиций.

Горный массив находится в 15 километрах к северо-востоку от курорта Гагра, отдаленного от российской границы на 20 километров.

Конечно, пещера интересовала ученых по всему миру. В 2014 году зарубежными учеными была проведена экспедиция за счет средств Испанского фонда науки и техники (FECYT). Тогда биологам из Университета Алькала-де-Энарес и их коллегам из Университета Авейро удалось провести уникальное исследование пещеры Крубера-Воронья. Исследователи обнаружили новый вид жужжелиц, а ранее там были обнаружены неизвестные виды троглобионтных коллембол — самых глубокообитающих подземных животных на планете.

В 2017 году ученые выяснили, что глубина другой пещеры на территории Абхазии больше на 7 метров. В частности, глубина известной части пещеры имени Веревкина по результатам топосъемки составила 2204 м. Однако пока масштабные исследования и экспедиции в пещеру не проводились.

Интересно, что на третьем и четвертом месте по глубине в мире находятся также абхазские пещеры. Так, лидирующими в списке самых глубоких пещер в мире оказались также пещера Сарма и Снежная в Гагрском и в Гудаутском районе Абхазии.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители