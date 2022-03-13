Совсем рядом с нами: где находятся самые глубокие пещеры в мире

Всем известно, что самая высокая гора в мире — Эверест, а самая длинная река — Амазонка. А что на счет пещер? Оказывается, самые глубокие пещеры на планете находятся совсем недалеко от российской границы. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Фото: Picryl Picryl

Самая глубокая пещера в мире находится совсем не далеко от России — в соседней Абхазии.

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Одной из самых глубоких изученных пещер на планете считается пещера Крубера-Воронья. Она расположена на высоте около 2256 метров над уровнем моря в урочище Орто-Балаган и относится к горному массиву Арабика.

Она была открыта в 1960 году. Тогда спелеологи спустились на глубину 95 метров и каждое десятилетие спускались ниже — на 210, 340, 710 метров. В 2007 году была достигнута глубина в 2196 метров. До 2017 года пещера считалась самой глубокой в мире.

Спуститься на самое дно возможно только в составе специальных спелеологических экспедиций.

Горный массив находится в 15 километрах к северо-востоку от курорта Гагра, отдаленного от российской границы на 20 километров.

Конечно, пещера интересовала ученых по всему миру. В 2014 году зарубежными учеными была проведена экспедиция за счет средств Испанского фонда науки и техники (FECYT). Тогда биологам из Университета Алькала-де-Энарес и их коллегам из Университета Авейро удалось провести уникальное исследование пещеры Крубера-Воронья. Исследователи обнаружили новый вид жужжелиц, а ранее там были обнаружены неизвестные виды троглобионтных коллембол — самых глубокообитающих подземных животных на планете.

В 2017 году ученые выяснили, что глубина другой пещеры на территории Абхазии больше на 7 метров. В частности, глубина известной части пещеры имени Веревкина по результатам топосъемки составила 2204 м. Однако пока масштабные исследования и экспедиции в пещеру не проводились.