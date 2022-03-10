«Сидят на корточках у дороги»: что пугает россиян в Киргизии

Путешественники со всего мира приезжают в Киргизию ради природы. В стране есть горы, степи и даже каньоны. Однако города страны довольно бедные и выглядят непривлекательно. Что не нравится россиянам в Киргизии - в материале "Рамблера".
Уже, выходя из аэропорта Бишкека, столицы Киргизии, туристов встречают толпы таксистов. Как рассказала нам россиянка, прилетевшая в страну в начале марта, на иностранцах там пытаются нажиться, в принципе, как и во многих других странах.
"За 40-минутную поездку из аэропорта Манас до центра Бишкека с меня взяли 2500 рублей. Сначала была договоренность на 1500, но потом таксист заявил, что он ехал по счетчику, и я должна ему 3000 рублей. Но я заплатила меньше. Позже оказалось, что через российский сервис такси, тоже работающий в Киргизии, можно было уехать примерно за 700 сом (около 870 рублей по нынешнему курсу)", - поделилась туристка.
По ее словам, город выглядит очень разбито, уныло и бедно.
"Глядя на столицу страны из окна такси, я ужасалась и думала, как здесь вообще могут жить люди. Разбитые дороги, бедность, лужи вместо тротуаров. Большая часть домов построена при СССР. С тех пор как будто их ремонт не проводился. Везде дыры и трещины. Мужчины сидят на корточках вдоль дороги. Город как будто облеплен магазинами с поддельными китайскими товарами. Это пугает".
В связи с ситуацией в мире цены на авиабилеты и жилье в Киргизии резко выросли. Номер в трехзвездочном отеле обошелся россиянке в пять тысяч рублей за сутки.
"Стоимость жилья мне рассчитывали, исходя из курса доллара. За пять тысяч мне достался номер, куда вмещается только односпальная кровать, стол и туалет".