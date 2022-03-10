«Сидят на корточках у дороги»: что пугает россиян в Киргизии

"За 40-минутную поездку из аэропорта Манас до центра Бишкека с меня взяли 2500 рублей. Сначала была договоренность на 1500, но потом таксист заявил, что он ехал по счетчику, и я должна ему 3000 рублей. Но я заплатила меньше. Позже оказалось, что через российский сервис такси, тоже работающий в Киргизии, можно было уехать примерно за 700 сом (около 870 рублей по нынешнему курсу)", - поделилась туристка.