Как сейчас вывести деньги за границу

Часть российских банков попала под санкции, а Visa и Mastercard объявили об остановке работе в России. Что делать, если у вас уже запланирована поездка за рубеж? Что произойдет с деньгами и карточками? Об этом «Рамблер» поговорил с экспертом по налогам Валентиной Васильевой.
Что делать, если вам в скором времени ехать за границу?
Один человек суммарно может провезти не более $10 000 или эквивалентную сумму в другой валюте. Если вы едете в отпуск, такой суммы должно хватить на неопределенное время.
ЦБ ограничил переводы за границу суммой $5000 (или эквиваленте в другой валюте) в месяц. Также можно платить учебу за границей, лечение и провести коммунальные платежи. На данный момент все еще возможно воспользоваться системой «Юнистрим», «Золотая корона», Western Union. Последний перестал работать с «Промсвязьбанком», попавшим под санкции.
Системы Master Card и Visa продолжают работу в России, но не работают у россиян за границей. В качестве альтернативы можно завести карту другой платежной системы (к примеру, российской «Мир» или китайской Union Pay) и переводить на нее деньги.
Завести карточку ПС «Мир» можно на сайте, в физическом отделении или в мобильном приложении (но не всех банков).
В каких странах принимают российский «Мир»:
— Турция
— ОАЭ
— Вьетнам
— Армения
— Белоруссия
— Узбекистан
— Киргизия
— Таджикистан
— Казахстан
— Кипр
Кроме того, за границей продолжают принимать карты китайской платежной системы UnionPay.
«Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту „Мир“ — UnionPay (принадлежащую двум платежным системам), которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с UnionPay», — сообщают представители Национальной системы платежных карт (РИА Новости).
Сейчас карту «„Мир“ — Unionpay» выпускает ограниченный круг банков. Над запуском карточек на UnionPay уже работает Сбербанк, «Тинькофф» и «Альфа-банк».