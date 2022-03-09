Как сейчас вывести деньги за границу

Часть российских банков попала под санкции, а Visa и Mastercard объявили об остановке работе в России. Что делать, если у вас уже запланирована поездка за рубеж? Что произойдет с деньгами и карточками? Об этом «Рамблер» поговорил с экспертом по налогам Валентиной Васильевой.

Фото: «Волк с Уолл-стрит» «Волк с Уолл-стрит»

В связи со сложившейся ситуацией у россиян возникли большие трудности с выводом денег за границу.

Валентина Васильева Эксперт по налогам

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Что делать, если вам в скором времени ехать за границу?

Вывезти наличные деньги

Один человек суммарно может провезти не более $10 000 или эквивалентную сумму в другой валюте. Если вы едете в отпуск, такой суммы должно хватить на неопределенное время.

Перевести другому человеку за границей

ЦБ ограничил переводы за границу суммой $5000 (или эквиваленте в другой валюте) в месяц. Также можно платить учебу за границей, лечение и провести коммунальные платежи. На данный момент все еще возможно воспользоваться системой «Юнистрим», «Золотая корона», Western Union. Последний перестал работать с «Промсвязьбанком», попавшим под санкции.

Завести карту другой платежной системы

Системы Master Card и Visa продолжают работу в России, но не работают у россиян за границей. В качестве альтернативы можно завести карту другой платежной системы (к примеру, российской «Мир» или китайской Union Pay) и переводить на нее деньги.

Завести карточку ПС «Мир» можно на сайте, в физическом отделении или в мобильном приложении (но не всех банков).

В каких странах принимают российский «Мир»:

— Турция

— ОАЭ

— Вьетнам

— Армения

— Белоруссия

— Узбекистан

— Киргизия

— Таджикистан

— Казахстан

— Кипр

Кроме того, за границей продолжают принимать карты китайской платежной системы UnionPay.

«Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту „Мир“ — UnionPay (принадлежащую двум платежным системам), которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с UnionPay», — сообщают представители Национальной системы платежных карт (РИА Новости).