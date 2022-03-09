Жителям разных государств иногда совсем не просто понять друг друга. Все дело в менталитетах, культурных особенностях и устоявшихся традициях.

Во Вьетнаме, например, сложно найти в магазинах женские бритвенные станки. И дело, снова, в национальных особенностях. Смотрите видео о том, что нормально в Азии, но дикость для русских.