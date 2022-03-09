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50 минут назад

Видео: что нормально в Азии, но дикость для россиян

Диана Товсепова

Жителям разных государств иногда совсем не просто понять друг друга. Все дело в менталитетах, культурных особенностях и устоявшихся традициях.

Во Вьетнаме, например, сложно найти в магазинах женские бритвенные станки. И дело, снова, в национальных особенностях. Смотрите видео о том, что нормально в Азии, но дикость для русских.

Ранее мы писали о том, как выглядят четыре поколения китайской семьи. Такой тренд появился в соцсетях. Пользователи показывают на видео несколько поколений одной семьи. Причем разница в возрасте между первым и последним поколением иногда составляет 90 лет.

Заграница,Видео,
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