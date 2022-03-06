Места, где снимали «Белое солнце пустыни»

Бескрайние песчаные поля, голубое небо, золотистый песок — все помнят ландшафты, появившиеся в фильме «Белое солнце пустыни». Съемки «первого советского вестерна» велись с июля по ноябрь 1968 года. После того, как комиссия творческого объединения забраковала большинство отснятого материала, досъемки продолжались вплоть до сентября 1969 года. «Рамблер» рассказывает о местах съемок легендарной советской картины.
По сюжету история разворачивается на восточном берегу Каспийского моря, а конкретно — Закаспийская область Российской империи.
Город Педжент, где происходит действие трагикомедии, вымышленный. Его декорации выстроили в Дагестане, на западном берегу Каспийского моря. Часть съемок проходила в окрестностях Махачкалы.
Текстуры песка Сарыкумского бархана, Дагестан.
Там же, в песках Сарыкумского бархана, снимали сцену, где Саида закапывают в песок.
После окончания съемок режиссера обвинили в профессиональной непригодности. Из-за материала, качество которого не устраивало комиссию, часть сцен пришлось переснимать. Места съемки также поменялись. Так, «вторым» Педжентом стал город Байрамали, Марыйский велаят Туркмении.
Сцена, где Сухову снится чаепитие с женой и гаремом, снимали в деревне Мистолово, Всеволожский район Ленинградской области.