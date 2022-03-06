Места, где снимали «Белое солнце пустыни»

Бескрайние песчаные поля, голубое небо, золотистый песок — все помнят ландшафты, появившиеся в фильме «Белое солнце пустыни». Съемки «первого советского вестерна» велись с июля по ноябрь 1968 года. После того, как комиссия творческого объединения забраковала большинство отснятого материала, досъемки продолжались вплоть до сентября 1969 года. «Рамблер» рассказывает о местах съемок легендарной советской картины.

Фото: Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

По сюжету история разворачивается на восточном берегу Каспийского моря, а конкретно — Закаспийская область Российской империи.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Город Педжент, где происходит действие трагикомедии, вымышленный. Его декорации выстроили в Дагестане, на западном берегу Каспийского моря. Часть съемок проходила в окрестностях Махачкалы.

Текстуры песка Сарыкумского бархана, Дагестан.

Там же, в песках Сарыкумского бархана, снимали сцену, где Саида закапывают в песок.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

После окончания съемок режиссера обвинили в профессиональной непригодности. Из-за материала, качество которого не устраивало комиссию, часть сцен пришлось переснимать. Места съемки также поменялись. Так, «вторым» Педжентом стал город Байрамали, Марыйский велаят Туркмении.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Сцена, где Сухову снится чаепитие с женой и гаремом, снимали в деревне Мистолово, Всеволожский район Ленинградской области.