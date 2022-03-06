Италия начала выдавать визы: что это значит

Италия начала выдавать визы еще достаточно давно. Моя подруга еще в начале февраля получила итальянские туристические визы, находясь в Москве. Кроме того, по Италии мы видим послабления по въезду: с 1 марта по 1 апреля Италия готова принимать туристов без европейского сертификата о вакцинации. Достаточно иметь ПЦР-тест, и вы можете прилетать в Италию.



Европейское воздушное пространство сейчас закрыто, но в Италию мы можем добраться через Турцию: долететь до Стамбула, а оттуда уже до городов Италии. Но надо иметь в виду, что внутри Италии есть определенные ограничения. То есть зайти в ресторан, скорее всего, вы не сможете, потому что у вас не будет QR-кода европейской вакцинации. В Милане, где была недавно моя подруга, везде: в ресторанах, в отелях - требуют QR код о европейской вакцинации.



С одной стороны, Италия выдаёт визы, долететь через Турцию до неё мы можем. С другой стороны, полноценно путешествовать без европейского QR-кода сейчас вряд ли получится. Получить визу, вы ее получите, использовать - вряд ли. Это может быть актуально тем, у кого есть родственники в Италии, и хочется приехать к ним в гости, не пользуясь туристической инфраструктурой. К тому же, период, всего лишь один месяц, на который Италия дала разрешения, настолько короткий, что время на получение визы, бронирование билетов ограничивают возможность оперативно туда попасть.

Юлия Новосад Эксперт по туризму