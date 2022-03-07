«Свято место пусто не бывает»: как уход компаний повлияет на туризм

С начала марта туристическая индустрия столкнулась с турбулентностью из-за санкций. Сперва одна за другой европейские страны захлопнули воздушное пространство для России, затем у отечественных авиакомпаний поочередно начали отбирать самолеты, а позже с российского рынка ушли два крупнейших агрегатора для бронирования жилья — Airbnb и Booking.com. О том, как эти события повлияли на внутренний туризм и что ожидает отрасль в ближайшем будущем, — в материале «Ленты.ру».

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Большинство представителей туриндустрии сходятся во мнении, что уход Airbnb и Booking.com никак не повлияет на российский рынок бронирования жилья. По крайней мере, точно не сделает его хуже. Дело в том, что сильная зависимость от одного конкретного агрегатора обычно наблюдалась только у небольших гостиниц и хостелов, в то время как крупные отели предпочитали диверсифицировать предложение, продвигая свои услуги через разные каналы.

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Поэтому большинство средств размещения не только не потеряют своего клиента, но даже могут приобрести какую-то выгоду, ведь Booking.com устанавливал слишком высокую комиссию клиентам — 18 процентов по базовому тарифу плюс НДС. А после ухода голландского монополиста отечественные сервисы жилья могут создать для гостиниц более выгодные предложения и возродить здоровую конкуренцию на рынке.

Аналогами Booking.com в России станут «Яндекс.Путешествия», OneTwoTrip, Tvil.ru, «Туту.ру», «Островок.ру», «Броневик»

По словам генерального директора национального туроператора АЛЕАН Ильи Уманского, из-за ухода Booking.com можно расстраиваться в последнюю очередь. «Проблема существования Booking.com была в следующем. Он присутствовал на рынке как монополист. И в связи со своим монопольным положениям он не давал на этом рынке развиться другим игрокам. Поэтому многим доставались только крошки со стола», — пояснил он.

Среди аналогов, которые могут занять позиции Booking.com, такие агрегаторы как Яндекс.Путешествия, «Броневик», OneTwoTrip, Tvil.ru, «Туту.ру», 101Hotels.com, «Островок.ру», «Суточно.ру» и многие другие. К тому же вице-премьер Дмитрий Чернышенко уже поручил Ростуризму создание замены Booking.com в России. А 5 марта РЖД успели запустить собственный сервис для бронирования отелей и экскурсий — как заявили в компании, к нему подключились уже более 60 тысяч гостиниц.

«До этого цены на авиабилеты не всегда были адекватными»

Запрет полетов российских авиакомпаний за границу, а также закрытие воздушного пространства Европы тоже отчасти может положительно сказаться на внутреннем туризме, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. По его мнению, внутри страны появится гораздо больше рейсов и это поспособствует образованию конкурентных предложений.

«Что касается авиакомпаний, из-за того что им запретили летать за границу, теперь, скорее всего, будет поставлено больше рейсов по России. Это тоже благоприятно скажется на внутреннем туризме — из-за большого количества конкуренции стоимость авиабилетов для пассажиров сократится.

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До этого цены на авиабилеты по некоторым направлениям не всегда были адекватными. Мы же понимаем, что бронированием отеля все не заканчивается — самостоятельным туристам надо также купить авиабилет, подумать о трансфере и тратах на еду. А когда ты заходишь на сайт авиакомпании и видишь, что полет на выходные в Сочи стоит 30 тысяч, вряд ли это сильно мотивирует поехать отдыхать», — отметил он.

Ожидаемый рост цен

Несмотря на ожидаемое снижение стоимости внутренних авиабилетов, представители рынка уверены, что роста цен на жилье и летние путевки по России не избежать. Во-первых, на это может повлиять инфляция, которая неминуемо приведет к росту стоимости сырья, продуктов питания и материалов, а следовательно — и росту цен на проживание. «Кроме того, как пояснил Илья Уманский, в летний сезон уже заложено некоторое повышение цены.

Цены на отдых в летнем сезоне очевидно повысятся. Во-первых, тарифы, которые были сформированы на этот сезон еще осенью прошлого года, уже предполагали повышение примерно на 10 процентов. Кроме того, последние события подстегнули инфляцию и рост стоимости всего, поэтому отдых подорожает еще процентов на 10

Илья Уманский

генеральный директор туроператора АЛЕАН

Эти цифры касаются внутреннего рынка. При этом из-за скачков курса выездные направления могут подорожать еще больше — до 50 процентов. В связи с этим туроператоры прогнозируют, что в 2022 году внутренние направления будут более привлекательными для туристов.

Лучшее предложение

Чтобы застать хорошее предложение и не переплатить, специалисты советуют планировать летний отдых в ближайшее время, поскольку ценообразование всегда напрямую зависит от спроса. Как только динамика продаж пойдет вверх, стоимость будет повышаться.

При этом представители туроператора АЛЕАН подчеркнули, что спрос между различными сегментами распределяется нелинейно. Например, отели категории четыре и пять звезд могут исчезать из систем бронирования быстрее, поскольку на юге России наблюдается их дефицит. Соответственно, цены на эти объекты тоже могут расти быстрее.

20 % на столько может подорожать отдых в России к лету 2022 года

«Общеизвестно, что к лету цены всегда повышаются, поэтому о бронировании действительно лучше позаботиться заранее. Сейчас они еще на хорошем уровне, и выбор жилья большой», — пояснил владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру».