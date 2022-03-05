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1 час назад

Главные достопримечательности Туниса

Мария Каткова

Тунис — интересная страна в Северной Африке, которая славится не только своим пляжным отдыхом. Если вы решитесь прогуляться по центрам больших городов этой страны, то сможете полностью погрузиться в арабскую атмосферу и историю. Кроме того, в Тунисе можно найти древние артефакты, появление которых датируется временами Римской империи. Об этих и других достопримечательностях — в материале “Рамблера”.

Главные достопримечательности Туниса
Фото: РамблерРамблер

Карфаген

Это — останки древнего города, который был расположен на берегу Средиземного моря. Один из самых богатых городов, существовавших в период античности. Сейчас там находится музей. На протяжении всей истории Карфаген познал могущество, полное разрушение римлянами, возрождение, а затем и упадок. Приезжая в Карфаген, можно окунуться в историю древности и посмотреть на то, что осталось от величайшего города античности. Раскопки там ведутся и по сей день, поэтому весь разрушенный город осмотреть не получится.

Амфитеатр Эль-Джем

Римский амфитеатр отсылает туристов к эпохе Карфагена. Он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и ничуть не уступает римскому Колизею. В этом амфитеатре можно посидеть на трибунах, осмотреть подземные помещения, где содержались дикие животные и гладиаторы. Летом здесь проходят концерты классической музыки.

Пустыня Сахара

В пустыню туроператоры предлагают экскурсии на несколько дней. Туристов завозят в отель, который расположен посреди пустыни, катают на верблюдах и на джипах. Здесь можно в полной мере насладиться тишиной и умиротворением песков, но старайтесь не уходить далеко от экскурсионной группы. Интересный факт для киноманов: именно на территории Туниса в Сахаре снимали фильм “Звездные войны”. Декорации здесь остались до сих пор и функционируют как достопримечательность.

Лагуна Джербы

Эта лагуна расположена около острова джерба в Средиземном море. Здесь на мелководье часто бывают розовые фламинго, а туристы специально приезжают на остров ради подобного зрелища. Однако стоит помнить, что фламинго здесь можно встретить только зимой.

Заграница,ЮНЕСКО,
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