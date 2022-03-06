5 самых страшных мостов в мире

У людей, страдающих боязнью высоты, может закружиться голова, даже при взгляде на фотографии этих опасных переправ. О самых опасных мостах мира читайте в материале "Рамблера".

Мост Гоньягу (Китай)

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Этот мост, расположившийся в 220 метрах от земли и имеющий протяженность 488 метров, находится на востоке Китая. Главная его особенность в том, что он стеклянный. Под ногами прозрачный пол, сквозь который отлично видно, на какой высоте желающие пощекотать себе нервы сейчас находятся. Но и этого создателям моста оказалось мало: чтобы добавить острых ощущений, они сделали мост слегка шатающимся. Администрация “аттракциона” уверяет, что волноваться не о чем: переправа способна выдержать порядка 2000 человек, но одновременно на мост допускают не более 600, а стеклянные панели толщиной в 4 сантиметра очень прочные и крепкие. Но несмотря на это, некоторым путешественникам на мосту становится не по себе. Еще один “бонус” от создателей переправы: звуковой эффект, имитирующий звук трескающегося стекла.

Висячий мост Хуссаини (Пакистан)

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На самом деле мост, который жители и туристы могут увидеть сейчас, уже второй, построенный на этом месте: первый был разрушен непогодой. Теперешний мост, хотя и менее страшный, но звания одной из опасных переправ мира заслуживает вполне. Он сделан из досок и веревок и постоянно подвержен морозным сильным ветрам, поэтому качается практически постоянно. При этом местные жители вынуждены мостом пользоваться ежедневно. Туристам повезло больше: они могут просто встать на мост, чтобы сделать снимок, не отходя далеко от твердой поверхности, а затем сразу вернуться на землю. Пройтись по мосту отваживаются немногие.

Куандинский мост, Россия

Martin Remis/YouTube.com

Этот мост длиной 570 метров соединяет берега реки Витим в Сибири. Он был построен как железнодорожный, но ни разу в этом качестве не использовался. Сейчас он используется как переправа для автомобилей. Правда, не каждому захочется оказаться на этом мосту. Его ширина не более 2 метров, а по обеим сторонам нет никаких перегородок для безопасности транспорта. Деревянные перекрытия моста давно подгнивают из-за погодных условий, а ремонт переправы не проводился примерно никогда. Тем не менее, местные жители, желая сэкономить время и деньги, используют опасный мост для того, чтобы перебраться с одного берега на другой.

Мост Ия Казурабаши (Япония)

京浜 /Japanese Wikipedia

Расположенный в долине Ия 45-метровый мост в 14 метрах над рекой Иягава, сплетен из лиан. Японцы использовали этот недолговечный и склонный к гниению материал для того, чтобы иметь возможность быстро срезать переправу, если на территории появятся захватчики. Портящиеся лианы заменяют раз в 2-3 года и в последнее время начали укреплять мост еще и стальными тросами.

Мост Роял Гордж (США)

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