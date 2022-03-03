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5 часов назад

Три страны, которые не закрыли границы с Россией

Даша Краснова

Из-за напряженной политической обстановки, почти все страны закрыли небо для России. Одиннадцать российских аэропортов закрыты до 8 марта, однако некоторые направления все еще доступны. "Рамблер" расскажет про три из них.

Три страны, которые не закрыли границы с Россией
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Индия

Для въезда в Индию вам потребуется виза, но ее можно оформить онлайн. Сначала туристов отправляют на семидневный карантин, затем вы сдаете тест и выходите на свободу. В целом, следят за карантином лишь условно, но нарушать законы Индии лучше не стоит.

Сербия

Это одна из немногих стран Европы, которая не закрыла воздушное пространство. Однако попасть туда можно лишь с пересадкой. В Сербию можно въехать с загранпаспортом и отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Находиться в стране можно до месяца.

Эстония

Правительство Эстонии обсуждает прекращение виз россиянам, но не планирует препятствовать наземному и железнодорожному сообщению с Россией. Также санкции не коснутся россиян, которые уже проживают в Эстонии. Визы пока работают, а значит доехать до Таллина на поезде можно.

О предстоящем летнем сезоне говорить пока трудно. Известно лишь то, что некоторые зарубежные направления остаются и их станут активно продавать.

Однако отдых там будет значительно дороже – и из-за подскочившего в цене доллара. Открытыми останутся курорты внутри стране вроде Сочи и Алтая, но падение спроса ожидается и здсь.

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