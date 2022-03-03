Где смогут отдыхать россияне

Стран, которые прекращают выдачу виз россиянам и закрывают для нас свое небо, становится все больше. Это заставляет многих пересмотреть свои планы на отпуск. Однако далеко не все государства не рады гражданам России. Туристам из РФ еще есть, куда отправиться загорать, купаться и осматривать достопримечательности.

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Для российских путешественников открыты Турция, Египет, Тунис, Вьетнам, Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. Можно поехать на Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку, в Доминикану, Кению, Ливан, Перу. Также в этом списке Сербия, Бахрейн, Венесуэла и Оман, пишет "Фонтанка" со ссылкой на собеседника из Ростуризма.

Правда, в некоторые из этих стран попасть все равно не получится, потому что на данный момент туда никто не летает, пояснили изданию источники. К таким государствам, например, относится Тунис.

Как сообщает РИА Новости, по состоянию на 3 марта не работают 11 российских аэропортов. Для авиакомпаний из РФ закрыто небо над Европой, Канадой и Соединенными Штатами. Сотни рейсов отменены. Создаются и другие препятствия. Так, от авиакомпании "Победа" неоднократно требовали вернуть самолеты, взятые в лизинг.

Остаются и проблемы, связанные с антиковидными ограничениями. Например, непонятно, каким образом туристы могут ездить в Китай.

"В связи с коронавирусом в стране установлены жесткие карантинные меры — прибывающих по работе 24 дня содержат на карантине — ну какой тут отдых?", — сказал "Фонтанке" источник на туристическом рынке. Он предположил, что страна оказалась в перечне разрешенных для путешествий просто по недосмотру.