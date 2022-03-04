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3 часа назад

По чему скучают русские за границей

Мира Маркина

Бесплатные врачи, хороший маникюр и тепло, — "Рамблер" рассказывает, по каким вещам особенно скучают эмигрировавшие из страны россияне.

По чему скучают русские за границей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Еда

Уехавшие из России чаще всего жалуются на то, что за границей не найдешь на полках супермаркетов привычных нам продуктов: гречки, сметаны, творога, халвы и селедки. Многие при первой возможности просят друзей и родственников прислать им посылку с едой.

Медицина

Во-первых, медицина за границей очень дорогая, а во-вторых, не славится качеством. За сотню долларов вам могут просто выписать одни таблетки, и не факт, что диагноз будет правильным. УЗИ может обойтись эмигранту в 20 тысяч рублей. Бесплатная медицина в России тоже не идеальная, но есть возможность сходить в поликлинику или заплатить две тысячи за прием любого специалиста. Поэтому многие приезжают лечиться на родину.

Горячие батареи

Во многих европейских странах есть проблемы с центральным отоплением. Часто эмигранты рассказывают, что приходится покупать радиаторы, а счета за электроэнергию очень дорогие. Многие спят по несколькими одеялами, в одежде и шерстяных носках.

Быстрая доставка

Жители Москвы избалованы сервисами экспресс-доставки. Можно получить практически что угодно в любое время суток. В Европе и США не доставляют продукты за 15 минут, поэтому некоторые уехавшие россияне тоскуют по комфорту.

Хороший маникюр

Еще одна вещь, по которой скучают русские за границей, - это качественные услуги в сфере красоты. Считается, что лучше всего маникюр делают в России. Некоторые также жалуются на плохих парикмахеров за границей.

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