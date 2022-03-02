Сад бабочек и гольф: что есть в самых обычных аэропортах

Некоторые аэропорты превратились в нечто большее, чем просто здание, где люди ожидают свой рейс. Какие необычные услуги есть в мировых авиагаванях – читайте в материале “Рамблера”.

Фото: @changiairport @changiairport

В аэропорту Мюнхена пивоваренная компания с метким названием Airbräu открыла настоящий пивной сад на 600 мест.

@airbraeu

В нем посетители могут увидеть процесс пивоварения на мини-экскурсии, а также продегустировать сорта хмельного напитка. Меню пивного сада включает любимые баварские блюда, такие как колбаски, жареную свинину в пивном соусе, рульку и – для сладкоежек – яблочный штрудель.

В международном аэропорту Палм-Бич есть настоящее поле для гольфа. Допустим, если у посетителей есть время между рейсами, то почему бы не провести его за расслабленной игрой.

В аэропорту Сан-Франциско появилась удивительная служба Wag Brigade. В ней работают опытные дрессировщики и их подопечные животные. Общение с ними оказывает терапевтическое действие на посетителей аэропорта, в особенности на аэрофобов и детей, которые часто беспокоятся перед полетом.

@sfowagbrigade

На территории международного аэропорта Дубая, а именно в третьем терминале, есть оздоровительный клуб отеля Dubai International Airport. Его посетители могут попасть в бассейн, тренажерный зал, массажный кабинет, душевые, отдельные сауны и парные как для женщин, так и для мужчин.

Punta Cana International – аэропорт в Доминиканской Республике. Пожалуй, VIP-зал этой авиагавани стоит посетить. Ведь в ней есть бассейн с видом на взлетно-посадочную полосу.

Единственный аэропорт Сингапура – Чанги – славится тем, что внутри него есть четыре тематических сада. В них можно передохнуть от шума и суеты – частых спутников в путешествиях. Сад подсолнухов находится на крыше здания, а в оранжерее с орхидеями представлено более 700 растений. В саду бабочек около 1000 насекомых делят свое пространство с цветущими растениями, пышной зеленью и шестиметровым фонтаном-водопадом.

@changiairport