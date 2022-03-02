Обратно домой: как попасть на гуманитарный рейс в Россию

27 февраля Евросоюз объявил о полном закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Росавиация порекомендовала искать альтернативные способы возвращения на родину. Ведомство добавило, что оно работает над организацией гуманитарных рейсов для вывоза россиян из закрытых для полетов стран.

Правительство совместно с туроператорами и авиакомпаниями планируют выполнить несколько гуманитарных рейсов, чтобы вернуть россиян, находящихся за рубежом. Сейчас обсуждают коридоры для этого.

К примеру, уже известно, что «Аэрофлот» планирует рейсы 02 и 05 марта:

SU158/159 Шереметьево (вылет в 08:20) – Канкун (прилёт 14:05).

Канкун (вылет в 16:05) — Шереметьево (прилёт в 11:55 +1 сутки)

03 марта:

SU156/157 Шереметьево (вылет в 07:30) — Пунта-Кана (прилёт в 13:10)

Пунта-Кана (вылет в 15:00) — Шереметьево (прилёт в 09:05 +1 сутки)

*время указано местное

Воспользоваться перевозкой заявленными рейсами в Москву (Шереметьево) могут граждане Российской Федерации, находящиеся за рубежом, с билетами в обе стороны полета, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась.

Необходимо скачать приложение "Зарубежный помощник" и зарегистрироваться в нем.

Также Ассоциация туроператоров России сообщает, что в настоящее время идет процесс согласования гуманитарных рейсов с Болгарией, Венгрией, Францией, Кипром, Швейцарией, Германией, Нидерландами.