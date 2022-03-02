Европа закрыла небо: как быть с отпуском в 2022

Последние новости заставляют нервничать по множеству причин. Одна из них — ограничение возможности путешествовать. Многие пропустили пляжный сезон 2021-го года в надежде наверстать в этом году. Как спланировать отпуск в этих непонятных условиях? Рассказывает тревел-эксперт, основатель агентства семейных путешествий Trinity mom’s travel и автор блога о путешествиях @chernavskaya.turizm, Людмила Чернавская.

Воздушное пространство над Европой закрыто для российских самолетов, и ожидать улучшения ситуации не стоит. Но это не повод отчаиваться и отменять все планы на отдых в 2022 году. Для россиян открыто множество направлений с прекрасными пляжами, интересными экскурсиями и дружелюбными ценами. Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

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Куда лететь отдыхать на море в этом году?

Прямо сейчас для российских туристов остаются открытыми все наши любимые пляжные страны.

Турция активно готовится к летнему туристическому сезону. Бонусом к отдыху на пляжах Средиземного и Эгейского морей, шоппингу и экскурсиям по историческим местам можно сделать прививку международной вакциной.

Египет — страна пирамид и мекка дайвинга открыта для путешествий. Летом на пляжах Красного моря очень жарко, поэтому лучше планировать поездку на весну или осень. Можно заехать в Каир и Александрию и посмотреть на чудеса света собственными глазами.

Тунис — еще одно прекрасное направление для отдыха в Северной Африке. Длинный летний сезон, возможность поехать в пустыню Сахара, красивая колониальная архитектура и отличные пляжи привлекают туристов со всего мира в Сусс, Монастир и на остров Джерба.

В ОАЭ туристам из России рады всегда. Летние месяцы считаются слишком жаркими и низким сезоном, поэтому можно купить путевку в шикарный отель «пять звезд» за очень приятную сумму. Шоппинг, парки развлечений, музеи и достопримечательности — в Эмиратах каждый находит себе удовольствие по вкусу.

Таиланд открылся для туристов недавно. Весна и осень считаются лучшим сезоном для отдыха в Юго-Восточной Азии. Пока для иностранцев работают отели только на острове Пхукет, знаменитый своими пляжами и ночными развлечениями. Запасайтесь легкой одеждой и отправляйтесь знакомиться с яркими вывесками Патайи или наслаждать гармонией и тишиной на Патонге.

На Мальдивы продолжают летать прямые самолеты. Далекие острова — синоним роскоши и люксового отдыха. Выбирайте отели-резорты, чтобы в полной мере насладиться отпуском и отдохнуть вдали от цивилизации и суеты.

В Иорданию можно улететь с пересадкой в Стамбуле или Дубае. Маленькая страна с небольшой пляжной зоной на берегу Красного моря любима туристами за спокойствие, прекрасный сервис и возможность в комфортных условиях познакомиться с арабской культурой. Большое количество достопримечательностей и экскурсий не даст вам заскучать.

Куда отправиться для городского туризма?

Для прогулок и поездки на уикенд идеальны страны ближнего зарубежья и соседние республики.

В Узбекистане вас удивят восточная архитектура, смешение стилей, религий и эпох и, конечно, идеальный плов.

В Азербайджане прогулки по проспектам Баку, экскурсии в музей ковров и чая можно совместить с купанием в Каспийском море.

Знакомиться со знаменитым кавказским гостеприимством лучше в Армении: сытные застолья с песнями и тостами, прогулки по горным тропам и колоритные улицы Еревана давно любимы туристами. Во все эти страны летают регулярные прямые рейсы, а цены на билеты не кусаются.

Что делать, если уже куплена путевка в страну, куда перестали летать самолеты?

Если вы уже запланировали поездку в Болгарию, Грецию, на Кипр или в Черногорию, вам нужно обратиться к турагенту за консультацией.