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13 часов назад

Топ три страны, куда можно улететь из России сейчас

Даша Краснова

После того как Россия начала военную операцию в отношении Украины, страны Европы закрыли небо и ввели санкции. "Рамблер" расскажет, куда можно улететь прямо сейчас без визы.

Топ три страны, куда можно улететь из России сейчас
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Армения

Практически все коренные армяне хорошо знают русский язык, поэтому адаптироваться в стране легко. Климат дает возможность производства натуральных овощей и фруктов, цены на продукты тоже приемлемые. Некоторых смущает эмоциональность местного населения, но к этому быстро привыкаешь. Однако, выбирая место для жизни, рассматривать стоит, прежде всего, Ереван и пригороды.

Пребывание в стране до 180 дней

Грузия

В Грузию нет прямых рейсов, зато она считается одной из самых дешевых стран для жизни. Если у вас есть хоть какие-то деньги, то здесь комфортно жить, потому что даже минимальный доход, полученный в другой стране будет выше среднего дохода в Грузии. Более того, в Грузии прекрасная природа и солнце даже зимой.

Пребывание в стране до 360 суток

Турция

Помимо климата, в Турции лояльные экономические условия и доступное образование. Многие опасаются переезжать в мусульманскую страну, но Турция уже давно светское государство. А некоторые районы Стамбула больше напоминают Берлин.

Пребывание в стране до 60 дней

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