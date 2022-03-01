Как вернуться домой, если вы застряли за границей

В связи с нестабильной мировой ситуацией соотечественники остались в полном непонимании, как вернуться на родину прямо сейчас. Что происходит и как попасть домой? Рассказывает тревел-эксперт, основатель агентства семейных путешествий Trinity Mom’s Travel и автор блога о путешествиях @chernavskaya.turizm, Людмила Чернавская.

Фото: Кадр из фильма «Терминал» Кадр из фильма «Терминал»

По данным Ассоциации туроператоров России, на данный момент около 150 тысяч самостоятельных и организованных российских туристов застряли за рубежом. 27 тысяч человек оказались в странах, из которых вылететь сейчас проблематично.

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По оценке Ростуризма, около 2,5 тысяч туристов осталось в Греции, 3,5 тысяч в Болгарии, 1,6 тысяч на Кипре, а также около 18 тысяч человек на просторах Карибских стран. Но это далеко не все направления, где сейчас ожидают возвращения на родину туристы из России.

Рейсы отменяются, билеты дорожают, множество россиян находятся по всему миру, ожидая помощи от МИД и туроператоров. Большинство европейских стран закрыли воздушное пространство для российских рейсов. В ответ на ограничения Россия закрыла небо для 36 государств. Аэропорты многих городов внутри страны закрыты и не могут как принимать, так и отправлять рейсы.

Ростуризм сообщает, что ведет работу по вывозу граждан из других стран совместно с МИД и Росавиацией. Авиакомпании готовы доставить пассажиров домой, если смогут достичь договоренностей с властями европейских стран. Когда это произойдет, пока неизвестно.

В это же время многие сайты авиакомпаний, а также горячие линии МИДа и Ростуризма, работают с перебоями, и людям сложно найти контакт и ответ на вопрос, что же делать.

Что делать всем

Не паниковать. Поддерживайте контакт с близкими, узнавайте последние новости от них и из проверенных СМИ. Избегайте паники и подходите ко всем вопросам рационально.

Связаться с родными. Сообщите свое местоположение, финансовые возможности, опишите физическое и душевное состояние.

Попытаться связаться с МИД и Ростуризмом. Чтобы оказаться в списках пассажиров выездных рейсов, нужно зарегистрироваться в мобильном приложении “Зарубежный помощник” МИД России. Также можно оставить заявку на горячей линии. Однако все сервисы на данное время работают с перебоями из-за DDoS-атак.

Кадр из фильма «Терминал»

Что делать тем, кто готов ждать

Ваша задача — обеспечить себе финансы и место для проживания. Многие российские банки попали под санкции, и ваши карты могут не работать в других странах. Снимите запас наличных на основные нужды. Попробуйте выпустить новую виртуальную карту банка, которым вы еще не пользовались. Наличные снять с нее, скорее всего, не получится, но оплачивать покупки бесконтактными платежами можно. Во многих странах работают карты “МИР”.

Что делать тем, кому надо срочно домой

Если вам нужно вернуться домой как можно скорее, придется разрабатывать сложный маршрут и приобретать билеты самостоятельно. Будьте готовы к значительным тратам. Такое решение принимают даже некоторые организованные туристы, чтобы быстрее оказаться на родине.

В этом случае ваша задача — тем или иным путем попасть в страну, откуда еще летают самолеты в Россию. Из Европы можно вылететь через Турцию и Сербию рейсами не российских авиакомпаний. Только внимательно изучайте правила въезда в разные страны в условиях пандемии, чтобы не попасть впросак.

Самолет в доступную страну + самолет в Россию

Небо закрыто для российских самолетов, но сами россияне как частные лица могут купить билет на коммерческий рейс иностранной компании. Ведомство предлагает составить сложный маршрут: сначала лететь в страну, из которой доступно вылететь в Россию, а затем возвращаться на родину.

Откуда можно вернуться в Россию: Азербайджан, Армения, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турция.

Самолет + поезд

Из Европы можно прилететь в Польшу, Латвию, Литву, Финляндию. Оттуда напрямую или через Беларусь можно добраться до России.

Самолет + автобус

Для тех, кто живет в азиатской части страны, проще возвращаться через Казахстан и Монголию. Оттуда — автобусом или поездом до городов у границ, а затем внутренними рейсами до дома.

Если возникли проблемы, обратитесь на горячие линии для россиян в стране, где вы сейчас находитесь, в посольство и консульство России в стране пребывания.

Если вы...

приобрели путевку у туроператора в составе тургруппы: держите связь с оператором. Компания обязана помочь вернуться домой. Будьте готовы к тому, что это может быть не быстро и потребовать дополнительных трат. Установите контакт с туроператором и ведите переговоры о максимально скором вывозе. Но операторы сами сейчас не очень понимают, что делать.

покупали путевку в турагентстве: обращайтесь к вашему менеджеру. Агентства имеют возможность быстрее и эффективнее выстроить коммуникацию между оператором и туристом, могут подсказать, как лучше вылететь из страны самостоятельно, и даже найдут подходящий по датам и стоимости маршрут. Правильные агентства всегда поддерживают своих туристов в сложной ситуации.