Как вернуться домой, если вы застряли за границей

В связи с нестабильной мировой ситуацией соотечественники остались в полном непонимании, как вернуться на родину прямо сейчас. Что происходит и как попасть домой? Рассказывает тревел-эксперт, основатель агентства семейных путешествий Trinity Mom’s Travel и автор блога о путешествиях @chernavskaya.turizm, Людмила Чернавская.
По данным Ассоциации туроператоров России, на данный момент около 150 тысяч самостоятельных и организованных российских туристов застряли за рубежом. 27 тысяч человек оказались в странах, из которых вылететь сейчас проблематично.
Рейсы отменяются, билеты дорожают, множество россиян находятся по всему миру, ожидая помощи от МИД и туроператоров. Большинство европейских стран закрыли воздушное пространство для российских рейсов. В ответ на ограничения Россия закрыла небо для 36 государств. Аэропорты многих городов внутри страны закрыты и не могут как принимать, так и отправлять рейсы.
Ростуризм сообщает, что ведет работу по вывозу граждан из других стран совместно с МИД и Росавиацией. Авиакомпании готовы доставить пассажиров домой, если смогут достичь договоренностей с властями европейских стран. Когда это произойдет, пока неизвестно.
В это же время многие сайты авиакомпаний, а также горячие линии МИДа и Ростуризма, работают с перебоями, и людям сложно найти контакт и ответ на вопрос, что же делать.
Не паниковать. Поддерживайте контакт с близкими, узнавайте последние новости от них и из проверенных СМИ. Избегайте паники и подходите ко всем вопросам рационально.
Связаться с родными. Сообщите свое местоположение, финансовые возможности, опишите физическое и душевное состояние.
Попытаться связаться с МИД и Ростуризмом. Чтобы оказаться в списках пассажиров выездных рейсов, нужно зарегистрироваться в мобильном приложении “Зарубежный помощник” МИД России. Также можно оставить заявку на горячей линии. Однако все сервисы на данное время работают с перебоями из-за DDoS-атак.
Ваша задача — обеспечить себе финансы и место для проживания. Многие российские банки попали под санкции, и ваши карты могут не работать в других странах. Снимите запас наличных на основные нужды. Попробуйте выпустить новую виртуальную карту банка, которым вы еще не пользовались. Наличные снять с нее, скорее всего, не получится, но оплачивать покупки бесконтактными платежами можно. Во многих странах работают карты “МИР”.
Если вам нужно вернуться домой как можно скорее, придется разрабатывать сложный маршрут и приобретать билеты самостоятельно. Будьте готовы к значительным тратам. Такое решение принимают даже некоторые организованные туристы, чтобы быстрее оказаться на родине.
В этом случае ваша задача — тем или иным путем попасть в страну, откуда еще летают самолеты в Россию. Из Европы можно вылететь через Турцию и Сербию рейсами не российских авиакомпаний. Только внимательно изучайте правила въезда в разные страны в условиях пандемии, чтобы не попасть впросак.
Небо закрыто для российских самолетов, но сами россияне как частные лица могут купить билет на коммерческий рейс иностранной компании. Ведомство предлагает составить сложный маршрут: сначала лететь в страну, из которой доступно вылететь в Россию, а затем возвращаться на родину.
Откуда можно вернуться в Россию: Азербайджан, Армения, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турция.
Из Европы можно прилететь в Польшу, Латвию, Литву, Финляндию. Оттуда напрямую или через Беларусь можно добраться до России.
Для тех, кто живет в азиатской части страны, проще возвращаться через Казахстан и Монголию. Оттуда — автобусом или поездом до городов у границ, а затем внутренними рейсами до дома.
приобрели путевку у туроператора в составе тургруппы: держите связь с оператором. Компания обязана помочь вернуться домой. Будьте готовы к тому, что это может быть не быстро и потребовать дополнительных трат. Установите контакт с туроператором и ведите переговоры о максимально скором вывозе. Но операторы сами сейчас не очень понимают, что делать.
покупали путевку в турагентстве: обращайтесь к вашему менеджеру. Агентства имеют возможность быстрее и эффективнее выстроить коммуникацию между оператором и туристом, могут подсказать, как лучше вылететь из страны самостоятельно, и даже найдут подходящий по датам и стоимости маршрут. Правильные агентства всегда поддерживают своих туристов в сложной ситуации.
самостоятельный турист: нужно связаться с МИД или Ростуризмом.