5 пляжей, где снимали известные фильмы

Прекрасные или наоборот аскетичные эти места стали известны на весь мир после выхода знаменитых фильмов. Читайте о них в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Пляж" Кадр из фильма "Пляж"

Майя Бэй (остров Пхи-Пхи-Лех, Таиланд, Андаманское море)

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Что снимали: фильм “Пляж”

Бухту Майя Бэй сделали невероятно популярной съемки фильма с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Пляж и остров, на котором он находится, является национальным парком. Желающие попасть сюда туристы должны купить экскурсию с ночевкой в кемпинге, поскольку отелей на острове нет, либо довольствоваться однодневной поездкой (также в составе экскурсионной группы). В этот райский уголок обычно едут за такими развлечениями, как дайвинг и глубоководная рыбалка. Но есть и те, кто предпочитает просто прогуляться по острову и восхититься его красотой.

Abalone Cove Shoreline Park (Калифорния, США)

Что снимали: фильм “Начало”

Еще один пляж, на котором отметился Ди Каприо. Один из эпизодов, в котором его герой Доминик Кобб лежит лицом вниз на побережье, снимали именно здесь. Неровные утесы и невероятные виды на Тихий океан неизменно привлекают сюда туристов. И поклонников творчества знаменитого актера.

Уайтхейвен Бич (Большой барьерный риф, Австралия)

Что снимали: фильм “Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки”

Если вы думаете, что сцена, в которой Джек Воробей выходит на берег с белым песком, где его уже ждут мертвецы, снималась на одном из островов Карибского моря, то ошибаетесь. Действие этого эпизода происходило на самом деле на самом красивом пляже Австралии. Находится Уайтхейвен Бич на необитаемом острове Уитсандей, у побережья Кораллового моря. В 2010 году этот пляж был назван самым экологичным в мире. Невероятная красота природы и кристально белый песок привлекают сюда туристов. Кстати, по белоснежному песчаному пляжу можно ходить без обуви даже в солнцепек: он не раскаляется на солнце.

Ицурун (Сумая, Испания)

Что снимали: сериал “Игра престолов”

Суровый с виду общественный испанский пляж, окруженный скалами, стал идеальным местом для съемок эпизодов седьмого сезона сериала. Именно здесь, на камнях пляжа Ицурун Джон Сноу говорит о судьбах народов, а армия Дайенерис отправляется завоевывать земли. Пляж привлекает не только поклонников сериала, но и любителей водных видов спорта, в частности гребли и серфинга.

Барьоска (остров Вис, Хорватия)

Что снимали: фильм “Mamma Mia 2”