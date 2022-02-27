Европа закроет небо для российских самолетов

Европейские страны закроют воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщил немецкий телеканал ARD со ссылкой на источники, передает ТАСС.

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С какого именно момента небо государств Евросоюза станет закрыто, не уточняется. Однако отмечается, что на данный момент решение о закрытии неба для России приняли ряд стран, в том числе Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония. Также к ограничениям присоединится и Финляндия, сообщил посол страны в США Микко Хаутала.

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Вместе с тем, закрытие воздушного пространства страны для российских самолетов поддержал глава Минтранса Германии Фолькер Виссинг. Как отметили в ведомстве, министр уже приказал «подготовить все для этого».

Зеркальные меры

В ответ на закрытие неба Росавиация приняла решение ограничить использование воздушного пространства России для самолетов Польши, Болгарии и Чехии с 26 февраля.

Позже такая же мера была введена для самолетов Латвии, Литвы, Словении и Эстонии. С 25 февраля российское небо закрыто и для бортов из Великобритании.

В связи с ограничениями западные авиакомпании начали отменять полеты в Россию. Так, о приостановке рейсов на неделю объявила немецкая авиакомпания Lufthansa. Такое же решение приняла нидерландская авиакомпания KLM.

Из-за введенных ограничений изменился маршрут рейсов в Калининград. Как рассказала специалист по связям с общественностью аэропорта Храброво Наталью Грицун, теперь время полета увеличится, из-за чего может измениться и расписание полетов. По данным Росавиации, воздушные трассы теперь будут проходить через нейтральные воды Балтийского моря. Несмотря на это, калининградский аэропорт открыт и готов обслуживать рейсы.

Причины запрета

Решение европейских стран о закрытии неба для российских бортов связано с проведением Россией специальной операции в Донбассе, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Как уточнил пресс-секретарь Дмитрий Песков, ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.