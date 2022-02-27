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2 часа назад

Европейские страны закроют небо для российских самолетов

Европейские страны закроют воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщил немецкий телеканал ARD со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Европа закроет небо для российских самолетов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С какого именно момента небо государств Евросоюза станет закрыто, не уточняется. Однако отмечается, что на данный момент решение о закрытии неба для России приняли ряд стран, в том числе Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония. Также к ограничениям присоединится и Финляндия, сообщил посол страны в США Микко Хаутала.

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Вместе с тем, закрытие воздушного пространства страны для российских самолетов поддержал глава Минтранса Германии Фолькер Виссинг. Как отметили в ведомстве, министр уже приказал «подготовить все для этого».

Зеркальные меры

В ответ на закрытие неба Росавиация приняла решение ограничить использование воздушного пространства России для самолетов Польши, Болгарии и Чехии с 26 февраля.

Позже такая же мера была введена для самолетов Латвии, Литвы, Словении и Эстонии. С 25 февраля российское небо закрыто и для бортов из Великобритании.

В связи с ограничениями западные авиакомпании начали отменять полеты в Россию. Так, о приостановке рейсов на неделю объявила немецкая авиакомпания Lufthansa. Такое же решение приняла нидерландская авиакомпания KLM.

Из-за введенных ограничений изменился маршрут рейсов в Калининград. Как рассказала специалист по связям с общественностью аэропорта Храброво Наталью Грицун, теперь время полета увеличится, из-за чего может измениться и расписание полетов. По данным Росавиации, воздушные трассы теперь будут проходить через нейтральные воды Балтийского моря. Несмотря на это, калининградский аэропорт открыт и готов обслуживать рейсы.

Причины запрета

Решение европейских стран о закрытии неба для российских бортов связано с проведением Россией специальной операции в Донбассе, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Как уточнил пресс-секретарь Дмитрий Песков, ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.

В то же время операция в Донбассе повлияла и на авиасообщение внутри России. На фоне нее 24 февраля несколько аэропортов в городах на юге страны приостановили рейсы. Полеты в южные города отменили крупнейшие российские перевозчики. Отмечалось, что перевозка пассажиров будет организована по альтернативным маршрутам.

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