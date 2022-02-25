Что нельзя делать в Китае

Законы и обычаи в КНР, как известно, довольно строгие. И касаются они не только местных жителей, имеющих гражданство Китая, но и туристов, приезжающих в эту страну. Например, в КНР действует жесткая интернет-цензура, там недоступны многие мессенджеры и социальные сети, поэтому доступ даже для туристов туда ограничен. В материале “Рамблера” — о том, что нельзя делать путешественникам в Китае, чтобы не нарваться на неприятности.

Фото: Рамблер Рамблер

В Китае существует специальное постановление, которое регулирует “цивилизованное поведение” в общественных местах. оно тоже налагает определенные запреты на конкретные вещи.

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Крики и громкие разговоры на улице

В постановлении сказано, что громко разговаривать на улице или ссориться и кричать запрещено. Это мешает покою других людей и может спровоцировать их на то, чтобы они вступили в конфликт. После постановления за этим пунктом тщательно следили, но, как говорят туристы и гиды, сейчас там все не так строго. Однако, если кто-то пожалуется на слишком громкого туриста, могут вызвать полицейских. И тогда придется платить штраф за нарушение общественного порядка.

Оплата долларами и евро

Если в некоторых странах на базарах и рынках принимают иностранную валюту, помимо национальной, то в Китае разрешено исключительно оплачивать все юанями. Если вас поймают на том, что вы совершаете сделку в валюте и никак ее не регистрируете, то вам может грозить тюрьма. То, что вы не знали этого закона, не освобождает вас от ответственности за его нарушение. Даже если вы попытаетесь выгодно для торговца расплатиться валютой, он все равно может вызвать полицию.

Критика партии и правительства

В Китае категорически запрещена критика коммунистической партии и правительства. Туристов за такое депортируют без возможности повторного въезда в Китай, но это не такое суровое наказание. Подобные инциденты широко освещаются в СМИ. А вот если местный житель решит покритиковать власть, то ему грозит более суровое наказание.

Несоблюдение правил ПДД

В Китае очень пристально следят за соблюдением правил дорожного движения, а штрафы за нарушение этих правил могут быть очень высокими, все зависит от ситуации. Дело в том, что проблема перенаселения в Китае не решилась, а соответственно, количество машин на дорогах превышает все возможные и мыслимые цифры. В столице КНР, Пекине, ситуация еще не такая ужасающая, а вот в регионах страшнее. Поэтому в Китае строго-настрого запрещено переходить дорогу на красный свет или перебегать ее в неположенном месте. Полицейские за этим очень пристально следят и выписывают огромные штрафы. Делать этого не нужно даже из соображения собственной безопасности.

Распространение запрещенной информации