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2 часа назад

Где находится самая опасная пустыня в мире

Мария Иглина

Если верить легенде, то еще в древности на этом месте была зеленая плодородная долина с приятным климатом. И однажды один колдун призвал четырех демонов стихий, которые его же и убили. Несколько веков они боролись друг с другом за право обладать этой землей, и за это время превратили долину в пустыню Данакиль, которая теперь напоминает совершенно другую планету. "Рамблер" расскажет об этом месте подробнее.

Где находится самая опасная пустыня в мире
Фото: Sharanbhurke/wikimedia.orgSharanbhurke/wikimedia.org

Пустыня Данакиль находится на востоке Африки, ее площадь составляет около 100 тысяч квадратных километров. Она усеяна вулканами, а ее поверхность переливается фантастическими красками. Главная достопримечательность пустыни — озеро Эрта Але. Из него постоянно вырываются куски лавы. А совсем неподалеку расположен спящий вулкан Даллол, вокруг которого извергаются ядовитые газы и сера.

Кроме этого, в Данакильской низменности добывают почти 1,5 миллиона тонн соли в год. Местные жители то и дело, что вырезают пласты соли в одном из самых жарких мест на Земле. Температура в этом месте может достигать 60 градусов Цельсия.

Несмотря на все опасности, пустыня Данакиль считается довольно популярным туристическим местом. Туда ежегодно отправляются тысячи путешественников, которые любят острые ощущения.

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