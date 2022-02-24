Где находится самая опасная пустыня в мире

Если верить легенде, то еще в древности на этом месте была зеленая плодородная долина с приятным климатом. И однажды один колдун призвал четырех демонов стихий, которые его же и убили. Несколько веков они боролись друг с другом за право обладать этой землей, и за это время превратили долину в пустыню Данакиль, которая теперь напоминает совершенно другую планету. "Рамблер" расскажет об этом месте подробнее.
Пустыня Данакиль находится на востоке Африки, ее площадь составляет около 100 тысяч квадратных километров. Она усеяна вулканами, а ее поверхность переливается фантастическими красками. Главная достопримечательность пустыни — озеро Эрта Але. Из него постоянно вырываются куски лавы. А совсем неподалеку расположен спящий вулкан Даллол, вокруг которого извергаются ядовитые газы и сера.
Кроме этого, в Данакильской низменности добывают почти 1,5 миллиона тонн соли в год. Местные жители то и дело, что вырезают пласты соли в одном из самых жарких мест на Земле. Температура в этом месте может достигать 60 градусов Цельсия.
Несмотря на все опасности, пустыня Данакиль считается довольно популярным туристическим местом. Туда ежегодно отправляются тысячи путешественников, которые любят острые ощущения.