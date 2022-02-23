Как чаще всего обманывают россиян в Египте

После возобновления прямого авиасообщения Египет стал одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян. Как в стране часто обманывают туристов - в материале "Рамблера".

Полотенца

За потерю полотенец в большинстве отелей предусмотрен штраф. Сумма везде разнится, но в среднем - от 10 до 30 долларов. Часто туристы берут с собой полотенце из номера на пляж или в бассейн, а когда вылезают из воды, не обнаруживают их на месте. Иногда по территории ходит персонал отеля и собирает "бесхозные" полотенца, а потом с постояльцев требуют денег за их потерю. Или же полотенец внезапно становится меньше после уборки. Поэтому лучше брать с собой в путешествие свои вещи.

Базары

Египтяне на базарах бесцеремонно заманивают туристов в свои лавки и как можно выше поднимают цены, поэтому на большинстве товаров не будет ценников. Лучше всего ходить в такие места компанией и быть внимательней, пересчитывая все по актуальному курсу.

Такси

Как и во многих других странах, в Египте обманывают туристов в такси. Считается, что в стране дешевые поездки, но водители редко ездят по счетчику и часто увеличивают тариф в два или даже три раза. Многие путешественники не знают, как заказать такси официально, поэтому ловят машине прямо на дороге. Чтобы избежать обмана, лучше пользоваться международными сервисами такси через приложение или заранее смотреть расстояние, чтобы представлять себе примерную цену. Еще таксисты могут не давать сдачу, поэтому подготовьте точную сумму.

Достопримечательности